Will, Serial loser – la chronique BD

Will, Serial loser nous plonge dans la vie de Will, jeune homme en recherche d’emploi flanqué d’un chien Klébert. Si Klébert est un obsédé sexuel qui saute sur tout ce qui bouge, Will est surtout un gros loser qui échoue sans cesse devant la gent féminine.

Résumé : Bianco nous offre sous forme de gags d’une planche des histoires drôles mettant en scène un personnage qui a tout de l’ado – très - attardé et assez drôle !

Will est un personnage décalé. Courant après la femme de sa vie, quand il trouve une ouverture avec une jeune demoiselle, il trouve aussi le moyen de se prendre la porte en pleine tronche juste après. Will n’est pas vraiment un doux rêveur, mais juste un adulte qui a oublié comment s’y prendre avec les femmes. Affublé d’un chien stupide – mais pas tant que ça, comme on le découvre au fur et à mesure de la lecture – et surtout obsédé qui se frotte contre tout ce qui passe, Will tente de mener tant bien que mal sa vie, entouré de ses potes et de jolies jeunes femmes pas forcément insensible à ses charmes. Mais Will gâche toujours tout. Et c’est bien pour cela que c’est un serial loser !

Personnage à la fois attachant et énervant tellement il est à côté de la plaque, Will n’en rate pas une. Reconnaissons que Klébert, l’odieux chien, ne l’aide pas du tout. Jouant sur le décalage des situations souvent poussées jusqu’à l’absurde, l’auteur nous fait rire au dépens de son héros. Retrouver Will en fin de gag exilé à l’autre bout du monde pour se sauver est un effet d’ellipse qui fonctionne toujours et accentue notre rire.

Guillaume Bianco, Barbara Bargiggia / Grand Angle

Au dessin, Bianco, toujours, assisté de Barbara Bargiggia pour les couleurs, nous offre un style cartoon avec ce personnage qui ne sait plus trop où donner de la tête – a-t-il jamais su ? -.

Le format classique du gag en une planche marche bien. Les planches de quatre bandes donnent des cases serrées et permettent aussi de ne pas aller trop vite à la chute, histoire de faire monter la sauce et de se dire « Non, Will, non, sérieusement, tu ne vas pas faire ça... » et vlan ! Will, serial loser a encore frappé.

Will, Serial loser est une BD drôle grâce au décalage poussé des gags, à ce personnage complètement attardé et à son chien, Klébert, qui vous dégoûtera probablement à jamais de la gent canine !