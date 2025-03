Witch and Hound - Rainy Kamitsuki, Minori Tsukahara, LAM - la chronique Manga

Des sorcières, un assassin et des combats épiques ... immersion garantie dans un univers de dark fantasy particulièrement abouti

Résumé : Campusfellow est un petit pays connu pour la qualité de ses forges. Menacé par les invasions Amelienne, le Seigneur Bud n’a plus qu’une seule idée pour sauver son royaume : s’allier aux sorcières pour contrer la magie du royaume d’Amelia ! La première avec laquelle il compte se lier, la Sorcière aux Miroirs récemment capturée par le royaume de Lowe. Commence alors une aventure à laquelle le {Chien Noir}, l’assassin du Seigneur Bud, ne s’attendait pas...

Critique : Cette histoire commence dans un manoir à l’ambiance gothique qui sert de prétexte à la présentation des sorcières. Trope très en vogue actuellement, les inspirations de ces personnages emblématiques sont variées. Ici, L’auteur s’inspire de la figure de la sorcière dans les contes qu’elle soit issue des frères Grimm avec la Sorcière aux Miroirs ou la Sorcière des Friandises ou des contes d’Andersen avec la Sorcière des Neiges.

Dans cet univers de nombreuses histoires plus hallucinantes les unes que les autres courent sur ces femmes. Après beaucoup de recherches, le souverain de Campusfellow va sélectionner les histoires les plus plausibles, celles de sept sorcières qui vont, ceci n’est pas un secret, être l’enjeu de notre histoire … Car les sorcières sont des créatures inhumaines, parfois surnommées les Calamités, et sont les seules capables de manipuler une magie naturelle extrêmement puissante.

©Rainy Kamitsuki, LAM/SHOGAKUKAN ©Minori Tsukahara/SQUARE ENIX CO., LTD.

Peu après cette introduction, nous entrons dans le vif du sujet avec le Seigneur Bud dont le petit royaume, dépourvu de magie naturelle, voit ses frontières harcelées par le puissant Royaume d’Amelia, qui lui, compte dans ses rangs des pratiquants de ce type de magie. Vous comprendrez donc l’importance des Sorcières dans le plan du Seigneur de Capusfellow…

Dès les premières pages le ton est donné et nous avons tout de suite été embarqué dans cet univers. Le dessin ciselé de Minori Tsukahara porte parfaitement cette ambiance sombre et sanglante. Il y a un côté presque chirurgicale dans sa façon de dessiner et découper ses cases ! Tout aussi chirurgicale que les capacités martiales de notre jeune héros, Rollo Duvel alias le Chien Noir.

Si le début de cette chronique laissait penser que nous allions parler des sorcières et de leurs pouvoirs, il n’en est rien ! Le protagoniste de cette histoire est un assassin, l’homme de main du Seigneur Bud, celui à qui l’on confie les missions dont personne ne veut. Plus qu’un rôle, l’histoire nous montre qu’il s’agit d’une tradition familiale dont les codes évoquent celui des sociétés de Ninja, à la fois secrète et ritualisée inspirant la terreur chez leurs ennemis.

Malgré son jeune âge, Rollo est ce fameux Chien Noir. C’est donc lui qui va se voir confier la tâche de récupérer la Sorcière aux Miroirs. Première sorcière de la liste du Seigneur Bud qui a été capturé par le Royaume de Lowe, berceau des chevaliers avec lesquels notre jeune héros va d’ailleurs avoir quelques différends, nous espérons que vous nous pardonnerez cet euphémisme à la lecture de ce manga…

©Rainy Kamitsuki, LAM/SHOGAKUKAN ©Minori Tsukahara/SQUARE ENIX CO., LTD.

Entre les manigances politiques et les missions secrètes, les ambitions de chacun des protagonistes s’affrontent dans ce premier tome.

La grande force de ce manga, c’est son univers de dark fantasy particulièrement bien construit et adapté d’une light novel écrite par Rainy Kamitsuki depuis 2020. Un univers qui a pu prendre son temps pour se mettre en place et mûrir. Malheureusement cette force à son pendant négatif qui nous a un peu gêné dans notre lecture. Ce tome un est très introductif. L’action prend beaucoup de temps à se mettre en place et nous avons été un peu frustré lorsque la dernière page de ce manga est arrivée … Est-ce vraiment un point négatif ?

Pour conclure, ce premier tome est une vraie réussite et laisse de nombreuses questions en suspens. Cela va être très difficile d’attendre la suite tant cette lecture nous a plu !