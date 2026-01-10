Witch and Mercenary T.1 – Chohokiteki Kaeru, Miyagi Makoto, Kanase Bench - la chronique Manga

Résumé : Une troupe de mercenaires lourdement armés fait route pour affronter une redoutable sorcière. Paradoxalement, les membres du groupe semblent voir cela comme une ballade de santé, tous sauf un, Zig Crane, qui s’interroge. Si d’autres sont allés avant eux affronter cet ennemi, pourquoi n’ont-ils donné aucune nouvelle ?

Critique : Cette histoire démarre sans surprise. On prévoit rapidement que la troupe de mercenaires passera un mauvais quart d’heure et que Zig se retrouvera d’une manière ou d’une autre lié à la sorcière. Le titre indique clairement le duo à venir. L’histoire devient plus intéressante au fur et à mesure que l’on découvre les deux personnages qui passent un accord commercial et se comprennent progressivement. L’intrigue prend un tournant inattendu avec le choix de la destination du duo. Là, aucun d’eux ne sait dans quoi ils mettent le pied. Et nous, lecteurs, sommes dans la même situation qu’eux. Inutile d’en dire plus pour vous laisser la surprise.

Cette série est toujours en cours de publication et compte déjà sept tomes au Japon. Le puissant mercenaire et la dangereuse sorcière partent dans une grande aventure et si eux survivent jusqu’à la fin de ce premier tome, il y a pas mal de personnes qui n’auront pas cette chance. Le rapport des deux personnages à la morale est un des points intéressants de ce manga. Chacun d’eux ne cherche pas les ennuis, mais sait que dans ce monde hostile, on ne peut pas rester les bras croisés face au danger, en comptant simplement sur la chance. Il faut se défendre et donc, pour survivre, attaquer ceux qui vous menacent. C’est un des points communs qui rapproche les deux personnages. Ca, ainsi que le fait qu’ils sont tous deux rejetés. Les sorcières sont pourchassées et exterminées, tandis que les mercenaires sont juste ceux qu’on emploie pour la basse besogne, sans considération. Bon, on se rend vite compte que les sorcières sont bien plus mal traitées que les mercenaires mais néanmoins, en comprenant la dure vie de sorcière, Zig se sent plus proche de cette femme qu’il était engagé pour tuer. L’humour est aussi présent, dans les dialogues et les réactions des personnages l’un par rapport à l’autre.

© Makoto Miyagi, Chohokiteki Kaeru, Bench Kanase/ KODANSHA Ltd.

Le graphisme reste dans la ligne du manga mainstream : les personnages sont stylisés avec grands yeux et petit nez, les paysages naturels sont très travaillés, on y retrouve l’emploi des lignes de vitesse ainsi qu’un noir et blanc rehaussé de nombreuses trames grisées. Si les vues naturelles sont travaillées, les villages et les bâtisses sont posées, présentes, mais moins détaillées, pour laisser l’espace aux personnages. On suit avec plaisir les deux protagonistes dans ce début sympathique. On se demande où ils vont bien nous emmener et ce que leur réserve l’avenir. Pour cela, il faudra attendre le deuxième tome de la série.

Witch and Mercenary T.1 nous entraîne dans un récit d’aventures et de fantasy aux côtés de deux personnages isolés qu’une même approche de la vie réunit pour partir ensemble vers un nouveau destin.