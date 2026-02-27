20ème Festival À l’Est de Rouen

Le 27 février 2026
Le Festival À l’Est de Rouen fête ses vingt ans du 3 au 15 mars 2026.
News : Le Festival rouennais À l’Est va fêter ses vingt ans cette année.
Ce festival, ouvert à tous, qui propose des films singuliers venus des pays de l’Europe de l’Est et d’Amérique Latine, se déroulera du 3 au 15 mars prochain.
Les différents événements du festival auxquels sont associés des invités sont :
Les Échos du festival : À partir du 3 mars, le festival se déplace dans des cinémas du département pour proposer des soirées spéciales : Gournay-en-Bray, Dieppe et le Havre.
À Rouen, du 11 au 15 mars, le cinéma L’Omnia, l’auditorium du Musée des Beaux-Arts, le bar La Baraque ; et à Mont-Saint-Aignan le cinéma L’Ariel sont les lieux d’accueil des différents événements de l’édition 2026
– Cérémonie d’ouverture le mercredi 11 mars : Le garçon qui faisait danser les collines
– Du 13 au 15 mars, 8 films en avant-première sont en compétition.
– Des films ayant marqué les précédentes éditions seront également proposés
– Deux projections en hommage à Václav Havel et des lectures de ses textes
– Un compétition de court-métrages : Made in Normandie
– Cérémonie de clôture le dimanche 15 mars en soirée : La couleuvre noire.
- Crédit : Festival À l’Est
