César 2026 : Le palmarès

Le 27 février 2026
L’attachement de Carine Tardieu obtient le César du meilleur film, tandis que Richard Linklater gagne celui de la meilleure réalisation avec Nouvelle vague. Léa Drucker et Laurent Lafitte remportent les prix d’interprétation pour un premier rôle.
News : Présidée par Camille Cottin avec pour maître de cérémonie Benjamin Lavernhe, la cérémonie des César 2026, diffusée par Canal+, s’est tenue à l’Olympia ce jeudi 26 février et a déroulé son rituel annuel sans réelles surprises. Après un discours cohérent mais convenu de la présidente, sur la nécessité de l’engagement des artistes et de la préservation de l’exception culturelle française, ainsi que sur la solidarité à l’égard des pays victimes d’atrocités, les récompenses ont été attribuées avec la durée interminable qui caractérise les César. La palme des discours sans fin est encore revenue aux remettants, avec une mention spéciale pour Isabelle Adjani, invitée à donner le César du meilleur acteur, et toujours prompte à asséner des leçons de morale, en dépit de ses déboires fiscaux. Comme tous les ans, l’humour a souvent abouti à des pétards mouillés et annuellement redondants (la vanne lancée à la ministre de la Culture, pourtant en poste depuis quelques heures), à l’exception d’un sketch hilarant de Marina Hands et Pauline Clément, sociétaires de la Comédie-Française, venues décerner le César des meilleurs costumes. Le seul César d’honneur a été attribué à l’acteur comique américain Jim Carrey, quand d’autres noms auraient pu s’imposer... à l’instar de David Cronenberg, présent pour remettre le César de la meilleure réalisation. Le palmarès, disparate et peu audacieux, a été l’occasion d’un moment de gêne : quand Golshifteh Farahani, après un discours sur la tragédie iranienne, a remis le César du meilleur scénario original à Franck Dubosc, alors que son compatriote Jafar Panahi, également nommé dans cette catégorie, était dans la salle. Notons que le long métrage de Panahi, Palme d’or à Cannes, a dû également s’incliner dans la catégorie du meilleur film au profit d’un mélodrame consensuel... Mais c’est le propre du système de votes, qui a d’ailleurs vu l’absence dans les nominations de films majeurs comme Enzo de Robin Campillo et Laurent Cantet. On retiendra, comme tous les ans, les touchantes pensées aux disparus, d’Émilie Dequenne à Claudia Cardinale, en passant par Marcel Ophüls ou Yves Boisset, en regrettant certains sifflets ayant suivi la séquence sur Brigitte Bardot, quels que soient les propos inacceptables tenus par l’ex-actrice ces dernières années.
Le palmarès
Meilleur film :
L’Attachement de Carine Tardieu / produit par Fabrice Goldstein, Antoine Rein
Nommés
Dossier 137 de Dominik Moll / produit par Caroline Benjo, Barbara Letellier, Carole Scotta
Nouvelle vague de Richard Linklater / produit par Michèle Pétin, Laurent Pétin
La Petite dernière de Hafsia Herzi / produit par Julie Billy, Naomi Denamur
Un simple accident de Jafar Panahi / produit par Philippe Martin
Meilleur acteur :
Laurent Lafitte dans La Femme la plus riche du monde
Nommés :
Claes Bang dans L’Inconnu de la Grande Arche
Bastien Bouillon dans Partir un jour
Pio Marmaï dans L’Attachement
Benjamin Voisin dans L’Étranger
Meilleure actrice :
Léa Drucker dans Dossier 137
Nommées :
Leïla Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Valeria Bruni Tedeschi dans L’Attachement
Isabelle Huppert dans La Femme la plus riche du monde
Mélanie Thierry dans La Chambre de Mariana
Meilleure réalisation :
Richard Linklater pour Nouvelle vague
Nommés :
Carine Tardieu pour L’Attachement
Dominik Moll pour Dossier 137
Stéphane Demoustier pour L’Inconnu de la Grande Arche
Hafsia Herzi pour La Petite dernière
Meilleur acteur dans un second rôle :
Pierre Lottin dans L’Étranger
Nommés :
Swann Arlaud dans L’Inconnu de la Grande Arche
Xavier Dolan dans L’Inconnu de la Grande Arche
Michel Fau dans L’Inconnu de la Grande Arche
Raphaël Personnaz dans La Femme la plus riche du monde
Meilleure actrice dans un second rôle :
Vimala Pons dans L’Attachement
Nommées :
Jeanne Balibar dans Nino
Dominique Blanc dans Partir un jour
Marina Foïs dans La Femme la plus riche du monde
Park Ji-min dans La Petite dernière
Meilleur scénario original :
Franck Dubosc, Sarah Kaminsky pour Un ours dans le Jura
Nommés :
Dominik Moll, Gilles Marchand pour Dossier 137
Pauline Loquès pour Nino
Holly Gent, Vince Palmo, Michèle Halberstadt, Laetitia Masson pour Nouvelle vague
Jafar Panahi pour Un simple accident
Meilleure adaptation :
Carine Tardieu, Raphaële Moussafir, Agnès Feuvre pour L’Attachement
Nommés :
Stéphane Demoustier pour L’Inconnu de la Grande Arche
Hafsia Herzi pour La Petite dernière
Meilleure photo :
David Chambille pour Nouvelle vague
Nommés :
Elin Kirschfink pour L’Attachement
Patrice Ghiringhelli pour Dossier 137
Marine Atlan pour L’Engloutie
Manu Dacosse pour L’Étranger
Meilleur montage :
Catherine Schwartz pour Nouvelle vague
Nommés :
Stan Collet pour 13 jours, 13 nuits
Chrystel Dewynter pour L’Attachement
Laurent Rouan pour Dossier 137
Géraldine Mangenot pour La Petite dernière
Meilleur son :
Romain Cadilhac, Marc Namblard, Olivier Touche, Olivier Goinard pour Le Chant des forêts
Nommés :
Nicolas Becker, Andrea Ferrara, Jon Goc, Damien Lazzerini pour Arco
François Maurel, Rym Debbarh-Mounir, Nathalie Vidal pour Dossier 137
Jean Minondo, Serge Rouquairol, Christophe Vingtrinier pour Nouvelle vague
Rémi Chanaud, Jeanne Delplancq, Fanny Martin, Niels Barletta pour Partir un jour
Meilleure musique originale :
Arnaud Toulon pour Arco
Nommés :
Olivier Marguerit pour Dossier 137
Fatima Al Quadiri pour L’Étranger
Alex Beaupain pour La Femme la plus riche du monde
Amine Bouhafa pour La Petite dernière
Meilleurs costumes :
Pascaline Chavanne pour Nouvelle vague
Nommés :
Céline Guignard pour La Condition
Corinne Bruand pour Dracula
Jürgen Doering pour La Femme la plus riche du monde
Pierre-Yves Gayraud pour La Venue de l’avenir
Meilleurs décors :
Catherine Cosme pour L’Inconnu de la Grande Arche
Nommés :
Jean-Philippe Moreaux pour Chien 51
Riton Dupire-Clément pour Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan
Katia Wyskop pour Nouvelle vague
Marie Cheminal pour La Venue de l’avenir
Meilleurs effets visuels :
Lise Fischer pour L’Inconnu de la Grande Arche
Nommés :
Cédric Fayolle pour Chien 51
Rodolphe Chabrier, Benoit de Longlée pour L’Homme qui rétrécit
Alain Carsoux pour Nouvelle vague
Meilleur premier film :
Nino de Pauline Loquès
Nommés :
Arco de Ugo Bienvenu
L’Épreuve du feu de Aurélien Peyre
La Pampa de Antoine Chevrollier
Partir un jour de Amélie Bonnin
Meilleur espoir masculin
Théodore Pellerin dans Nino
Nommés :
Idir Azougli dans Météors
Sayyid El Alami dans La Pampa
Félix Lefebvre dans L’Épreuve du feu
Guillaume Marbeck dans Nouvelle vague
Meilleur espoir féminin :
Nadia Melliti dans La Petite dernière
Nommées :
Manon Clavel dans Kika
Suzanne Lindon dans La Venue de l’avenir
Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie
Anja Verderosa dans L’Épreuve du feu
Meilleur film d’animation :
Arco de Ugo Bienvenu
Nommés :
Amélie et la métaphysique des tubes de Maïlys Vallade, Liane-Cho Han
La Vie de château, mon enfance à Versailles de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’Limi
Meilleur film documentaire :
Le Chant des forêts de Vincent Munier
Nommés :
À bicyclette ! de Mathias Mlekuz
Le Cinquième plan de La Jetée de Dominique Cabrera
Personne n’y comprend rien de Yannick Kergoat
Put Your Soul on You Hand and Walk de Sepideh Farsi
Meilleur court métrage de fiction :
Mort d’un acteur de Ambroise Rateau
Nommés :
Big Boys Don’t Cry de Arnaud Delmarle
Deux personnes échangeant de la salive de Natalie Musteata, Alexandre Singh
Wonderwall de Róisín Burns
Meilleur court métrage documentaire :
Au bain des dames de Margaux Fournier
Nommés :
Car Wash de Laïs Decaster
Ni Dieu ni père de Paul Kermarec
Meilleur court métrage d’animation :
Filles de l’eau de Sandra Desmazières
Nommés :
Les Belles cicatrices de Raphaël Jouzeau
Dieu est timide de Jocelyn Charles
Meilleur film étranger :
Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson
Nommés :
L’Agent secret de Kleber Mendonça Filho
Black Dog de Hu Guan
Sirāt de Óliver Laxe
Valeur sentimentale de Joachim Trier
César d’honneur :
Jim Carrey
