César 2026 : Le palmarès

L’attachement de Carine Tardieu obtient le César du meilleur film, tandis que Richard Linklater gagne celui de la meilleure réalisation avec Nouvelle vague . Léa Drucker et Laurent Lafitte remportent les prix d’interprétation pour un premier rôle.

News : Présidée par Camille Cottin avec pour maître de cérémonie Benjamin Lavernhe, la cérémonie des César 2026, diffusée par Canal+, s’est tenue à l’Olympia ce jeudi 26 février et a déroulé son rituel annuel sans réelles surprises. Après un discours cohérent mais convenu de la présidente, sur la nécessité de l’engagement des artistes et de la préservation de l’exception culturelle française, ainsi que sur la solidarité à l’égard des pays victimes d’atrocités, les récompenses ont été attribuées avec la durée interminable qui caractérise les César. La palme des discours sans fin est encore revenue aux remettants, avec une mention spéciale pour Isabelle Adjani, invitée à donner le César du meilleur acteur, et toujours prompte à asséner des leçons de morale, en dépit de ses déboires fiscaux. Comme tous les ans, l’humour a souvent abouti à des pétards mouillés et annuellement redondants (la vanne lancée à la ministre de la Culture, pourtant en poste depuis quelques heures), à l’exception d’un sketch hilarant de Marina Hands et Pauline Clément, sociétaires de la Comédie-Française, venues décerner le César des meilleurs costumes. Le seul César d’honneur a été attribué à l’acteur comique américain Jim Carrey, quand d’autres noms auraient pu s’imposer... à l’instar de David Cronenberg, présent pour remettre le César de la meilleure réalisation. Le palmarès, disparate et peu audacieux, a été l’occasion d’un moment de gêne : quand Golshifteh Farahani, après un discours sur la tragédie iranienne, a remis le César du meilleur scénario original à Franck Dubosc, alors que son compatriote Jafar Panahi, également nommé dans cette catégorie, était dans la salle. Notons que le long métrage de Panahi, Palme d’or à Cannes, a dû également s’incliner dans la catégorie du meilleur film au profit d’un mélodrame consensuel... Mais c’est le propre du système de votes, qui a d’ailleurs vu l’absence dans les nominations de films majeurs comme Enzo de Robin Campillo et Laurent Cantet. On retiendra, comme tous les ans, les touchantes pensées aux disparus, d’Émilie Dequenne à Claudia Cardinale, en passant par Marcel Ophüls ou Yves Boisset, en regrettant certains sifflets ayant suivi la séquence sur Brigitte Bardot, quels que soient les propos inacceptables tenus par l’ex-actrice ces dernières années.

Le palmarès

Meilleur film :

L’Attachement de Carine Tardieu / produit par Fabrice Goldstein, Antoine Rein

Nommés

Dossier 137 de Dominik Moll / produit par Caroline Benjo, Barbara Letellier, Carole Scotta

Nouvelle vague de Richard Linklater / produit par Michèle Pétin, Laurent Pétin

La Petite dernière de Hafsia Herzi / produit par Julie Billy, Naomi Denamur

Un simple accident de Jafar Panahi / produit par Philippe Martin

Meilleur acteur :

Laurent Lafitte dans La Femme la plus riche du monde

Nommés :

Claes Bang dans L’Inconnu de la Grande Arche

Bastien Bouillon dans Partir un jour

Pio Marmaï dans L’Attachement

Benjamin Voisin dans L’Étranger

Meilleure actrice :

Léa Drucker dans Dossier 137

Nommées :

Leïla Bekhti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

Valeria Bruni Tedeschi dans L’Attachement

Isabelle Huppert dans La Femme la plus riche du monde

Mélanie Thierry dans La Chambre de Mariana

Meilleure réalisation :

Richard Linklater pour Nouvelle vague

Nommés :

Carine Tardieu pour L’Attachement

Dominik Moll pour Dossier 137

Stéphane Demoustier pour L’Inconnu de la Grande Arche

Hafsia Herzi pour La Petite dernière

Meilleur acteur dans un second rôle :

Pierre Lottin dans L’Étranger

Nommés :

Swann Arlaud dans L’Inconnu de la Grande Arche

Xavier Dolan dans L’Inconnu de la Grande Arche

Michel Fau dans L’Inconnu de la Grande Arche

Raphaël Personnaz dans La Femme la plus riche du monde

Meilleure actrice dans un second rôle :

Vimala Pons dans L’Attachement

Nommées :

Jeanne Balibar dans Nino

Dominique Blanc dans Partir un jour

Marina Foïs dans La Femme la plus riche du monde

Park Ji-min dans La Petite dernière

Meilleur scénario original :

Franck Dubosc, Sarah Kaminsky pour Un ours dans le Jura

Nommés :

Dominik Moll, Gilles Marchand pour Dossier 137

Pauline Loquès pour Nino

Holly Gent, Vince Palmo, Michèle Halberstadt, Laetitia Masson pour Nouvelle vague

Jafar Panahi pour Un simple accident

Meilleure adaptation :

Carine Tardieu, Raphaële Moussafir, Agnès Feuvre pour L’Attachement

Nommés :

Stéphane Demoustier pour L’Inconnu de la Grande Arche

Hafsia Herzi pour La Petite dernière

Meilleure photo :

David Chambille pour Nouvelle vague

Nommés :

Elin Kirschfink pour L’Attachement

Patrice Ghiringhelli pour Dossier 137

Marine Atlan pour L’Engloutie

Manu Dacosse pour L’Étranger

Meilleur montage :

Catherine Schwartz pour Nouvelle vague

Nommés :

Stan Collet pour 13 jours, 13 nuits

Chrystel Dewynter pour L’Attachement

Laurent Rouan pour Dossier 137

Géraldine Mangenot pour La Petite dernière

Meilleur son :

Romain Cadilhac, Marc Namblard, Olivier Touche, Olivier Goinard pour Le Chant des forêts

Nommés :

Nicolas Becker, Andrea Ferrara, Jon Goc, Damien Lazzerini pour Arco

François Maurel, Rym Debbarh-Mounir, Nathalie Vidal pour Dossier 137

Jean Minondo, Serge Rouquairol, Christophe Vingtrinier pour Nouvelle vague

Rémi Chanaud, Jeanne Delplancq, Fanny Martin, Niels Barletta pour Partir un jour

Meilleure musique originale :

Arnaud Toulon pour Arco

Nommés :

Olivier Marguerit pour Dossier 137

Fatima Al Quadiri pour L’Étranger

Alex Beaupain pour La Femme la plus riche du monde

Amine Bouhafa pour La Petite dernière

Meilleurs costumes :

Pascaline Chavanne pour Nouvelle vague

Nommés :

Céline Guignard pour La Condition

Corinne Bruand pour Dracula

Jürgen Doering pour La Femme la plus riche du monde

Pierre-Yves Gayraud pour La Venue de l’avenir

Meilleurs décors :

Catherine Cosme pour L’Inconnu de la Grande Arche

Nommés :

Jean-Philippe Moreaux pour Chien 51

Riton Dupire-Clément pour Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan

Katia Wyskop pour Nouvelle vague

Marie Cheminal pour La Venue de l’avenir

Meilleurs effets visuels :

Lise Fischer pour L’Inconnu de la Grande Arche

Nommés :

Cédric Fayolle pour Chien 51

Rodolphe Chabrier, Benoit de Longlée pour L’Homme qui rétrécit

Alain Carsoux pour Nouvelle vague

Meilleur premier film :

Nino de Pauline Loquès

Nommés :

Arco de Ugo Bienvenu

L’Épreuve du feu de Aurélien Peyre

La Pampa de Antoine Chevrollier

Partir un jour de Amélie Bonnin

Meilleur espoir masculin

Théodore Pellerin dans Nino

Nommés :

Idir Azougli dans Météors

Sayyid El Alami dans La Pampa

Félix Lefebvre dans L’Épreuve du feu

Guillaume Marbeck dans Nouvelle vague

Meilleur espoir féminin :

Nadia Melliti dans La Petite dernière

Nommées :

Manon Clavel dans Kika

Suzanne Lindon dans La Venue de l’avenir

Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie

Anja Verderosa dans L’Épreuve du feu

Meilleur film d’animation :

Arco de Ugo Bienvenu

Nommés :

Amélie et la métaphysique des tubes de Maïlys Vallade, Liane-Cho Han

La Vie de château, mon enfance à Versailles de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’Limi

Meilleur film documentaire :

Le Chant des forêts de Vincent Munier

Nommés :

À bicyclette ! de Mathias Mlekuz

Le Cinquième plan de La Jetée de Dominique Cabrera

Personne n’y comprend rien de Yannick Kergoat

Put Your Soul on You Hand and Walk de Sepideh Farsi

Meilleur court métrage de fiction :

Mort d’un acteur de Ambroise Rateau

Nommés :

Big Boys Don’t Cry de Arnaud Delmarle

Deux personnes échangeant de la salive de Natalie Musteata, Alexandre Singh

Wonderwall de Róisín Burns

Meilleur court métrage documentaire :

Au bain des dames de Margaux Fournier

Nommés :

Car Wash de Laïs Decaster

Ni Dieu ni père de Paul Kermarec

Meilleur court métrage d’animation :

Filles de l’eau de Sandra Desmazières

Nommés :

Les Belles cicatrices de Raphaël Jouzeau

Dieu est timide de Jocelyn Charles

Meilleur film étranger :

Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson

Nommés :

L’Agent secret de Kleber Mendonça Filho

Black Dog de Hu Guan

Sirāt de Óliver Laxe

Valeur sentimentale de Joachim Trier

César d’honneur :

Jim Carrey