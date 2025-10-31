Women of the West – Tiburce Oger et alii - la chronique BD

Tiburce Oger écrit ces récits inspirés de personnages réels. Pour ce nouveau tome de la série, il a intégré des dessinatrices : Virginie Augustin, Daphné Collignon, Elvire de Cock, Isabelle Dethan, Nathalie Ferlut, Gaëlle Hersent, Miss Prickly, Eloïse Oger, Béatrice Tillier et Laura Zuccheri. Elles rejoignent certains dessinateurs de son équipe habituelle : Dominique Bertail, François Boucq et Paul Gastine. Alexandre Boucq assure les couleurs de l’histoire de François Boucq.

Résumé : {Women of the West} commence en 1974, quand une journaliste se rend dans une réserve indienne pour rencontrer une chamane qui l’aide, lors d’une cérémonie rituelle, à prendre conscience de la vie des femmes dans l’ancien Ouest américain.

Critique : Dans ce tome, Tiburce Oger se penche sur les histoires de femmes. On pourrait espérer les farouches hors-la-loi ou aux caractères fort comme Calamity Jane, mais Tiburce Oger prend le contre-pied de nos attentes. Toujours en s’appuyant sur des personnages historiques bien réels, il fait un choix éclectique. Certes, il présente les incontournables marshalls et hors-la-loi, mais il nous raconte aussi la vie de propriétaires de ranch, de colons militantes pour le droit de vote des femmes, d’artistes peintres, d’aventurière exploratrice, de femmes enlevées traversant l’ouest sauvage pour s’évader, d’Indiennes considérées comme des esclaves par leur mari et propriétaires blancs, de femme noire ayant convoyé des diligences, de propriétaire de saloon. On est ému devant ces histoires difficiles, parfois extrêmement dures. Comme à son habitude, Tiburce Oger ne caresse pas l’histoire dans le sens du poil, au contraire, il essaye de nous montrer la véritable histoire de l’Ouest, avec ses légendes, ses faits étonnants, mais aussi ses squelettes dans le placard.

Pour aller jusqu’au bout de la démarche de cet album, parler des oubliées de l’Ouest américain et redonner leur place aux femmes qui n’ont pas moins contribué que les hommes à coloniser l’Amérique, il a décidé d’intégrer plusieurs dessinatrices dans l’équipe. En effet, comme pour les autres albums, chaque histoire est dessinée par une personne différente. Ainsi, plusieurs dessinatrices reprennent ou s’essayent au genre du western, rejoignant quelques anciens restés à bord.

Ogier et Paul Gastine / Grand Angle La première histoire qui introduit le fil conducteur des multiples récits courts qui vont suivre, mis en image par Paul Gastine.

Les styles différents de ces artistes nous offrent des dessins variés. Parfois stylisés, parfois semi-réalistes, ou parfois réalistes, ces graphismes contrastent aussi par le choix des couleurs. À part François Boucq qui a travaillé avec Alexandre Boucq pour la couleur, chaque dessinateur et dessinatrice réalise dessins et couleurs pour son récit. Et on arrive à des planches magnifiques, comme celle de Gaëlle Hersent, aux aquarelles appuyées, ou celle de Dominique Bertail, en monochromie de sépia. On pourrait passer en revue chacun et chacune, mais le mieux est de vous laisser découvrir les traits de cette équipe, non seulement vous ne serez pas déçus, mais peut-être même heureusement surpris par les choix graphiques de certaines histoires...

Women of the West est une BD collective réussie qui remet en avant les femmes dans la conquête de l’Ouest, en nous faisant découvrir la vie difficile et parfois extrêmement dure de certaines d’entre elles, que l’histoire officielle a oubliées.