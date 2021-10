27e édition du Festival Jean Carmet à Moulins du 13 au 19 octobre 2021

Comme tous les ans en octobre depuis 1995, le Festival Jean Carmet, organisé par l’association Ciné Bocages et situé à Moulins, en plein cœur de la région Auvergne, fait la part belle aux seconds rôles et aux jeunes espoirs féminins et masculins du cinéma francophone.

News : Le Festival Jean Carmet a toujours eu pour vocation de mettre en avant non seulement les comédiennes et comédiens remarqués pour leurs interprétations dans des seconds rôles mais aussi les jeunes espoirs. Il met également en lumière les directeurs et directrices de casting, dont le rôle est de découvrir les talents de demain. Le Festival propose aussi :

des séances jeune public

des ciné-apéros

des cartes blanches aux membres des jurys

des séances spéciales

une nuit du cinéma

une sélection de films internationaux, intitulée Visages du monde

une trentaine de rencontres publiques avec comédiens et cinéastes.

C’est le 13 octobre à 20h que s’ouvrira le festival, sous la houlette de Victor Dekyvère, journaliste et cinéaste, avec la projection du film de Yohan Manca Mes frères et moi interprété par Maël Rouin-Berrandou, Judith Chemla, Sofian Khammes et Moncel Farfar.

Le 19 octobre à 20h se déroulera la cérémonie de clôture dont les deux temps forts seront d’une part la remise des prix et d’autre part, la découverte par le public du film de Xavier Giannoli Illusions perdues avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan et Gérard Depardieu.

Entre ces deux dates, le Festival aura proposé plusieurs compétitions :

Les prix seconds rôles masculins et féminins. 25 acteurs et actrices concourent dans les huit long-métrages suivants :

Chère Léa de Jérôme Bonnell

La vraie famille de Fabien Gorgeart

Les Héroïques de Maxime Roy

Les Jeunes Amants de Carine Tardieu

Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona

Les Meilleurs de Marion Desseigne-Ravel

Une Femme du monde de Cécile Ducrocq

Une Vie démente de Ann Sirot et Raphaël Balboni

Le prix Jeune Espoir qui donne leur chance à vingt comédiens masculins ou féminins remarqués dans les douze court-métrages sélectionnés :

À Point de Aurélie Marpeaux

A Questo Punto de Joseph Rozé et Pablo Cotten

Apatrides de Bastien Solignac Ayo Néné de Daouda Diakhaté

Ça passe de Florence Fauquet, Ismaïl Alaoui Fdili, Ming Fai Sham Lourenço, Éloïse Monmirel, Elsie Olarewaju Otinwa, Yassine Ramdani et Laïlani Ridjali

Elles allaient danser de Laïs Decaster

Grande vitesse de Manon Kneusé

L’Effort commercial de Sarah Arnold

Le têtard de Nathalie Lenoir

Le Voisin de Lou de Victoria Lafaurie et Hector Albouker

Ourse de Nicolas Birkenstock

Sami la fugue de Vincent Tricon

Le prix festival Connexion récompensera un directeur ou une directrice de casting pour la distribution de seconds rôles parmi les six long-métrages sélectionnés :

La vraie famille de Fabien Gorgeart. Casting : Julie Navarro

Les Héroïques de Maxime Roy Casting : Lan Hoang-Xuan

Les Jeunes Amants de Carine Tardieu. Casting : Tatiana Vialle

Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona. Casting : Pierre-François Créancier

Les Meilleurs de Marion Desseigne-Ravel. Casting : Anaïs Duran

Une Femme du monde de Cécile Ducrocq. Casting : Marine Albert & Christel Bara

Nouveauté 2021 : avec la création du Prix Révélation Francophone, ARDA/ADAMI. Le festival remettra un prix d’interprétation non genré à une comédienne ou un comédien remarqué dans les films courts de la compétition Jeune Espoir.

Enfin, le prix Coup de cœur du Jury Junior sera donné à un court métrage de la compétition Jeune Espoir et le Prix des détenus de la Maison centrale du Centre Pénitentiaire de Moulins-Yzeure remis à l’un des huit courts métrages francophones de cette sélection.

Renseignements complémentaires sur www.cinebocage.com