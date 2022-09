À l’orée du monde - Kapik, Kim Consigny - la chronique BD

Résumé : Lorsque James choisit de fuguer, il se dirige vers la forêt où, dit-on, une bande d’orphelins a trouvé refuge, vivant en marge des hommes mais en accord avec la nature. Être accepté par ces enfants perdus ne sera pas la tâche la plus difficile de James...

Critique : En ces temps troublés, les jeunes générations ont cette force de ne pas se résigner. Face au monde adulte, représentants d’une société dont ils ne veulent pas, et à l’avenir que leurs aïeux ont gâché, les jeunes peuvent résister ou fuir. À l’orée du monde raconte ce désir que de nombreuses générations ont eu avant eu, et c’est dans une ambiance entre Peter Pan, Bear Grylls et Sa majesté des Mouches que se tient ce récit. Difficile de dire combien de jours, de semaines ou de mois se jouent dans cet album qui ne veut pas montrer qu’il est possible de faire quelque chose en accord total avec la nature, tout en se cachant des responsables, mais qui évoque plutôt une tentative de fuite au creux de la forêt. Ces petites leçons de survie viennent faire écho aux violences que ces enfants et ados ont subies, et leurs difficultés sont autant d’obstacles que l’on peut retrouver dans une vie en société. Aussi, on est un peu désarçonné face à ces écueils qui ne sont pas du tout impressionnants, plutôt très normaux, et qui mettent autant à mal ces personnages, que l’on a trop vite catalogué comme étant sortis de l’enfance, alors que leur apprentissage ne faisait que commencer...

© Delcourt / Consigny

Étrangement, le dessin semble épouser cette évolution en cours, puisque s’il ne change pas de style au cours des quelques 130 pages de l’album, il peut apparaître comme un de ces albums jeunesse au premier abord, pour ensuite se laisser tendre vers des émotions, des passages plus proches du roman graphique. Toutefois, il conserve ce caractère quasi naïf, à l’image du héros, doux et gentil par nature, donnant à voir une histoire avec un oeil moderne mais tendre.

© Delcourt / Consigny

Avec un thème largement dans l’air du temps et un dessin plus que convaincant, À l’orée du monde présente de solides arguments pour se caler dans cet interstice entre roman graphique et album jeunesse.