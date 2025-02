A la poursuite de Jack Gilet – David Ratte - la chronique BD

Résumé : Un homme, en complet noir et chapeau melon, est emmené vers une grange fermée par un lourd cadenas. Là, il se trouve nez à nez avec un éléphant. Nous sommes aux Etats-Unis, au début du vingtième siècle, et cet homme, Jack Gilet, va devoir exécuter l’animal par pendaison...

Critique : Jack Gilet est un personnage chargé d’exécuter des animaux selon les modalités imposées par la loi. Quel sens peut avoir le métier de bourreau d’animaux et même, au sens large, le procès d’animaux ? Comme si ces derniers pouvaient comprendre la loi humaine. Le malaise de Jack devient de plus en plus palpable au fil de l’histoire. Et il va falloir plusieurs rencontres pour le faire remonter. Jack Gilet va de ville en ville pour faire son travail et donc, il rencontre tout un tas de gens, dont certains vont plus le marquer que d’autres, comme la belle Winifred, le jeune Tom, le vieil indien… Mais Jack ignore que quelqu’un lui en veut, au point de méditer son assassinat. Jack ne se rend compte de rien et continue à arpenter la route pour son travail. Cette ironie dramatique, car nous, nous savons que Jack est en danger constant, rajoute un cran à l’histoire. Au-delà du récit de bourreau d’animaux, de la menace d’assassinat, David Ratte nous raconte l’histoire d’un homme qui n’est pas à sa place et qui finit par s’en rendre compte. Quelle décision prendra-t-il ? Mais aura-t-il le temps de changer avant l’inéluctable ? Jack Gilet reflète aussi le monde dans lequel il est, un monde en évolution, en changement, le farwest commence à côtoyer la révolution industrielle, les Ford traversent le pays près des attelages. Le chemin de fer déplace les hommes d’est en ouest, et on juge encore les animaux. Les Etats-Unis sont à un tournant de leur histoire, tout comme Jack est à un tournant de sa vie.

David Ratte adopte un style semi-réaliste pour ces personnages, dans des décors aux magnifiques couleurs posées à l’aquarelle. Les couleurs douces, les grands espaces qu’il nous offre sur de magnifiques dessins, font ressortir le drame intime de Jack Gilet. L’homme n’est rien devant la nature et pourtant, il en juge ses habitants. Cette fable prend place dans des décors grandioses, et sait laisser la place au silence, celui qui peuple la majorité du temps des voyages.

Les personnages originaux que Jack rencontre et qu’il emmène avec lui, apporte un autre regard. Ceux qui le comprennent, d’autres qui se moquent et enfin, certains qui le haïssent. Des situations dures à gérer pour un homme qui porte seul son fardeau.

A la poursuite de Jack Gilet est une BD réussie sur le parcours d’un bourreau pour animaux. Un métier imaginaire pour une histoire drôle, triste, violente dans les grands paysages de l’Amérique encore sauvage.