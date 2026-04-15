A notre santé ! T.1 K.O. La clope – Jérôme Derache, Juan - la chronique BD

Résumé : Le récit débute lors d’une soirée de Nouvel An, où un couple, Sandrine et Sylvain, annonce à leur groupe d’amis leur intention d’arrêter de fumer. Mais entre intention et réalisation, il y a un fossé que les deux amoureux franchissent avec beaucoup de peine !

Critique : Sandrine et Sylvain se lancent un grand défi, qui améliore nettement leur santé, mais pose pas mal d’obstacles sur leur route. Heureusement, ils ne sont pas seuls. Leurs amis, Manu, Pierre-Lo et sa femme, décident de les suivre dans cette aventure.

Cette BD permet d’aborder le thème des méfaits du tabac, les avantages d’arrêter la cigarette et les situations que l’on peut rencontrer. En effet, la BD, constituée majoritairement de gags en une planche, insère quelques pages informatives, simples d’accès, sur des thématiques tournant autour de la cigarette, tabagisme passif, gestion de l’effet de manque, influence physique et physiologique de l’arrêt de la cigarette. Ces pages comportent des illustrations afin de ne pas être trop austères. À côté de cela, des informations passent aussi dans les gags au fur et à mesure que tout le groupe prend ses distances avec le tabac.

© Jérôme Derache, Juan / Bamboo

Juan dessine cette bande de potes modernes et très sympas. Il met l’accent sur les expressions des visages, étonnés, désabusés, amusés, tristes... Apportant un souffle d’humanité à ces personnages. Les poses souvent dynamiques montrent l’entrain du groupe. Les décors replacent toutes ces histoires dans notre quotidien : Appartement, pavillon, rues et commerces. David Lunven met en couleurs cette salve de gags qui jouent généralement sur des planches de quatre bandes découpées en plusieurs cases. Le rythme varie, mais à part une grande planche en chute de gag, on reste sur ce format.

A notre santé ! T.1 K.O. La clope fait réfléchir sur l’importance d’arrêter de fumer et les conséquences bénéfiques que cela peut avoir, au travers d’une BD humoristique et d’un groupe de personnages sympathiques.