Action Enfance fait son cinéma - Festival en ligne

Résumé : Après 4 mois dédiés aux préparatifs, aux castings, aux tournages puis aux montages des films, la Fondation ACTION ENFANCE propose de visionner et de voter pour les 16 courts-métrages de l’édition 2022 d’« ACTION ENFANCE fait son cinéma » ! Déjà 5 ans que ce projet pédagogique unique en France permet aux enfants et adolescents accompagnés de leurs éducateurs familiaux d’explorer le monde du grand écran en découvrant tous les métiers du cinéma. Depuis le début de l’année, 200 enfants et adolescents ont tourné 16 films de 3 minutes, réalisés par des étudiants en écoles de cinéma. À partir du 2 mai, les internautes pourront voter pour leur court-métrage préféré sur la plateforme dédiée.

Faire des enfants accueillis à la Fondation les héros de courts-métrages, voici l’objectif principal d’« ACTION ENFANCE fait son cinéma ». Chaque année, les 15 Villages d’Enfants et d’Adolescents d’ACTION ENFANCE découvrent et contribuent ainsi à toutes les étapes de la création d’un court-métrage du casting jusqu’à sa diffusion en ligne. Pour la 5ème saison, plus de 200 enfants et adolescents et 50 membres du personnel ont endossé différents rôles (comédien, maquilleur, habilleur, éclairagiste, assistant réalisateur) pour épauler les quelques 300 étudiants réalisateurs, issus des 4 meilleures écoles françaises de cinéma (ESRA, EICAR, CLCF, 3iS). Depuis la première édition en 2018, « ACTION ENFANCE fait son cinéma » est ainsi devenu un rendez-vous attendu et incontournable pour l’ensemble des participants.

C’est maintenant au public de désigner son film favori et d’attribuer le Prix du Public. Du 2 mai au 13 juin, les internautes pourront voter une fois par jour pour leur court-métrage préféré sur la plateforme dédiée : www.aefaitsoncinema.org/je-vote. Le film ayant reçu le plus de votes se verra alors remettre ce Prix le 13 juin prochain au Grand Rex à Paris en présence d’un jury constitué de personnalités du monde du cinéma et du spectacle. Outre ce prix, deux autres films seront récompensés : le Prix du Jury et le Prix Coup de Cœur. En moyenne, 20 000 personnes votent chaque année.

Pour cette 5ème édition, de nombreuses personnalités se sont impliquées en tant que Guest dans les courts-métrages. Parmi elles figurent notamment Mathieu Madénian, Sandrine Quétier, Guillaume Labbé ou encore l’ancien footballer Bixente Lizarazu.