Année zéro - Anna Roy, Mademoiselle Caroline - la chronique BD

Résumé : À travers le récit d’un jeune couple ayant leur premier enfant, la mère étant elle-même sage femme, et face à leurs difficultés face à ce chamboulement, Anna Roy et Mademoiselle Caroline livrent une vérité qui touchera une génération pour que les nouvelles mères puissent savoir qu’elles ne sont pas seules.

Le tabou était déjà bien égratigné, mais que c’est bon de voir jaillir cette bande dessinée sur les difficultés à s’occuper d’un nouveau-né, le chamboulement de la vie d’un couple, mais aussi et surtout les lourdes sanctions qui pèsent sur les mères : physiques, émotionnelles, regard des autres... Sans soulager de l’enfer que peuvent représenter les nuits sans sommeil, l’impression d’avoir le corps déchiré pour le restant de ses jours et celle d’un jour sans fin et sans plaisir personnel se renouveler à chaque biberon, cet album représente une délivrance : celle de permettre de se dire qu’on n’est pas seule, que d’autres l’ont vécu. Certes, et l’histoire le mentionne, la génération précédente, notamment celle des boomers, a cette aura bénie qui montre des femmes fortes, qui n’ont eu jamais aucun souci parce qu’elle se débrouillaient bien, parce que leurs enfants étaient des anges, avec des méthodes douteuses mais qu’elles (et les pères avec elles) n’ont en vérité jamais voulu remettre en question. Ce couple assez banal, cadres sans beaucoup d’argent vivant dans un appartement d’une grande ville, expérimente un choc qu’il n’avait pas envisagé. Et le fait de voir une sage-femme, pourtant énergique, jamais avare de bons conseils, audacieuse et forte, être renversée à ce point par cette onde de choc qu’est un accouchement, montre l’étendue du bouleversement.

© Delcourt / Mademoiselle Caroline

Pour souligner avec douceur la douleur physique, les émotions éprouvantes, l’anxiété permanente d’avoir d’abord à porter puis à s’occuper sans relâche d’un bébé, un discret fil rouge, allégorie ici physiquement représentée par Mademoiselle Caroline, se glisse sur les pages comme un rappel, une présence, un lien qui se forge entre la mère et son enfant. Mais ce lien peut serrer, parfois faire mal, voire étouffer si l’on n’y prend garde. Ce rouge d’un sang vif, d’un cordon éclatant, modèle ainsi l’œuvre. Le dessin donne un cadre serein et même attendrissant, notamment dans les premières planches. La force du graphisme est de conserver, malgré les épreuves et les nerfs à vif, cette atmosphère d’affection. Car être parent, c’est accepter les sacrifices, se désespérer sans pour autant s’arrêter de ressentir de l’amour, de l’admiration, un attachement toujours renouvelé pour le petit bout qu’on a contribué à mettre sur cette Terre.

© Delcourt / Mademoiselle Caroline

Incroyable de vérité, Année zéro a cousu de fil rouge une réalité qui a longtemps été tue, minimisée, celle des mères qui souffrent, s’inquiètent, dans leur corps et leur mental, au moment de donner la vie. Attention, l’espoir est bien évidemment là, les moments de lumière aussi, mais il fallait saluer cette volonté de montrer l’empathie nette et farouche.