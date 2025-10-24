Arras Film Festival 2025 : la programmation

News : Depuis 25 ans, Arras Film Festival rend hommage à la créativité européenne autour d’avant-premières, ou d’œuvres classiques à revisiter, de rencontres, de débats.

la 26e édition ouvrira ses portes vendredi 7 novembre à 20h avec la projection de L’âme idéale d’Alice Vial, en présence de la réalisatrice et de Jonathan Cohen, tandis que Vie privée de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, en marquera la clôture le dimanche 16 à 19h. Des événements notoires ponctueront ces dix jours cinématographiques, parmi lesquels la journée du lundi 10 consacrée à Léa Drucker. À cette occasion, plusieurs de ses films seront projetés et une rencontre avec le public aura lieu dans la grande salle du Casino. Vendredi 14 novembre, le réalisateur Lucas Belvaux donnera une leçon de cinéma à partir de 14h30 à l’université d’Artois. De nombreux invités sont également attendus : Hiam Abbass, Olivier Assayas, Amel Bent, Camille Cottin, Pascal Elbé, Gérard Jugnot, Reda Kateb, Mélanie Laurent et quelques autres.

Jodie Foster et Virginie Efira dans "Vie privée" Copyright Jérôme Prébois

Sa fidélité au cinéma européen et tout spécialement de l’Europe de l’Est a toujours fait la spécificité de ce festival tourné vers le partage et la convivialité.

La section Découvertes européennes met en avant des films inédits en provenance de toute l’Europe, tandis que Visions de l’Est, incluant un focus sur la Pologne, privilégie des films venus d’Europe centrale ou orientale. Les films de la compétition se font aussi le reflet de cette singularité.

À bras-le-corps de Marie-Elsa Sgualdo (Suisse)

L’âge mûr de Jean-Benoît Ugueux (Belgique)

The Altar Boys de Piotr Domatewski (Pologne)

I Swear de Kirk Jones (Royaume Uni)

Made in EU de Stephan Komandarev (Bulgarie)

Renovation de Gabriele Urbonaite (Lituanie)

Solitary d’Eamon Murphy (Irlande)

Teresa de Teona Strugar Mityeska (Macédoine du Nord/Belgique)

Una figlia d’Ivano de Matteo (Italie)

Plusieurs prix devront départager ces neuf longs-métrages.

Le jury Atlas, présidé par le réalisateur Stéphane Demoustier, entouré de l’acteur Anthony Bajon et des actrices Marie Colomb, Florence Loiret Caille et Maud Wyler attribuera l’Atlas d’or (Grand prix du jury) et l’Atlas d’argent (Prix de la mise en scène), tandis que le jury presse décernera le Prix de la critique. Il reviendra aux spectateurs de choisir le Prix du public et aux étudiants celui du Regard jeunes.

La section Cinéma du monde invite à la découverte d’autres cultures.

Un florilège d’avant-premières, composé de films français inédits (quelquefois présentés par les réalisateurs et/ou les acteurs), dont certains ont été tournés dans la région, mais aussi d’œuvres de grands maîtres du cinéma international.

Cette année, une rétrospective intitulée Empires, amours et tragédies nous ramène au cœur de l’Empire d’Autriche et de l’Empire austro-hongrois et propose des films célèbres tels que Mayerling d’Anatole Litvak (1936, avec Danielle Darrieux et Charles Boyer), Christine de Pierre Gaspard-Huit (1958, avec Romy Schneider et Alain Delon) ou le somptueux Ludwig ou Le crépuscule des dieux de Luchino Visconti (1973).

Enfin, comme tous les ans, le jeune public n’est pas oublié, puisque le Festival des enfants a sélectionné plusieurs longs métrages pour les petits et les plus grands.

Les afters musicaux et les ciné-concerts permettent à ceux qui le souhaitent de prolonger la fête au-delà de la nuit.

Nul doute que durant ces dix jours festifs, chacun pourra trouver un divertissement à sa convenance.