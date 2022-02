Avant l’oubli - Lisa Blumen - la chronique BD

Résumé : Dans une société futuriste, la mission de la dernière chance pour empêcher la lune de sombrer sur la terre échoue en direct à la télévision et la population humaine sait désormais qu’elle est condamnée. Avant l’oubli narre la trajectoire d’une dizaine d’entre eux qui réagissent différemment à cette mort annoncée et imminente.

Lisa Blumen s’empare du genre apocalyptique pour réaliser un récit choral où différents personnages se croisent, interagissent entre eux et exposent avec poésie les bouleversements que l’inéluctable disparition de la vie engendre. L’autrice répond ainsi à cette question de savoir « que ferions-nous si nous savions que nous allons tous mourir d’un coup ». Cette thématique, reprise dans de nombreuses fictions comme le film Seeking a Friend for the End of the World de Lorene Scafaria, Lisa Blumen en prend possession pour livrer une bande dessinée personnelle et singulière. Elle prend le parti d’une forme d’apathie collective, de déréalisation généralisée qui ne vire pas à la panique attendue : les protagonistes acceptent plus ou moins la situation et se retrouvent livrés à eux-mêmes, à leurs désirs inassouvis, à leurs craintes, à l’invraisemblable, mais la violence à laquelle nous pouvions nous attendre ne point jamais véritablement. Les différents récits se recoupent par moments et la récurrence de certains motifs permet d’identifier une population moins étendue qu’on pourrait le croire au début : ce nombre restreint et ces diverses rencontres permettent de charger d’affect chaque individu et de voir se constituer progressivement une famille engendrée par cette fin de monde. Drôles et mélancoliques, les histoires se révèlent particulièrement plaisantes à lire, en partie grâce à la douceur des images.

Lisa Blumen - L’employé du moi

Pour sa première bande dessinée publiée, Lisa Blumen impose un style tout en légèreté et en liberté. Son trait au crayon charge le dessin d’une certaine matérialité, d’un bruissement visuel qui lui donne une saveur singulière. Tour à tour précises ou schématiques, les formes qu’elle dessine témoignent d’un désir de raconter avec sincérité et d’une certaine spontanéité. Elle aménage ainsi de longues séquences muettes qui s’étalent sur plusieurs pages et dont la mutité s’accorde au spleen collectif qui plane que le monde. Cette inconstance de la ligne alliée à la générosité du travail embarque l’œil dans un courant visuel et narratif qui vivifie les récits, sans oublier les rehauts de couleur qui, réalisés à l’informatique, permettent d’organiser l’espace et d’insuffler de la délicatesse dans ces subtiles compositions.

Lisa Blumen - L’employé du moi

Avant l’oubli est un très bel album de Lisa Blumen, une jeune autrice qui monte et dont on attend les prochaines œuvres non sans impatience.