Avoir Alire lance son podcast BD : Dans ma bulle avec Avoir Alire

A partir d’aujourd’hui rendez-vous pour une nouvelle aventure sonore avec au programme des interviews, de l’actualité et nos coups de cœur (et coups de gueule !) BD.

Dans ma bulle parlera, toutes les semaines, de bande dessinée avec celles et ceux qui la font. Scénaristes, dessinateurs et dessinatrices, coloristes, éditeurs et éditrices, spécialistes, libraires… tous et toutes seront les bienvenus pour nous parler de leur métier, de leurs albums, de leur passion. Dans ma bulle se veut un podcast curieux de toutes les formes de la bande dessinée, de la BD franco-belge au manga en passant par les romans graphiques et les comics. On y parlera d’actualité, mais aussi

des grandes thématiques du monde des phylactères. Dans ma bulle s’adressera à la fois aux amateurs éclairés, aux aficionados

et aux passionnés…

Derrière le micro, nous retrouverons Jérôme Vincent, éditeur et journaliste, notamment pour actusf.com et bepolar.fr, ancien pigiste dans le monde de la bande dessinée et journaliste radio. À ses côtés, toute l’équipe d’aVoir-aLire viendra présenter ses coups de cœur et ses envies BD toutes les semaines. Cela fait plus de vingt ans maintenant qu’ils écrivent sur l’actualité de la bande dessinée ! Désormais ils donneront aussi de la voix !

La première émission accueille Benoit Collombat qui évoquera Le choix du chômage (chez Futuropolis), avec Damien Cuvillier au dessin.

Côté actualité et sorties on parlera du splendide travail éditorial de Atrabile pour la publication de l’anthologie, L’envol, consacrée à Kuniko Tsurita.

Dans ma bulle sera à retrouver sur toutes les plateformes d’hébergement de podcasts – plus de 37 au total –, dont Apple, Deezer, Spotify, Podcast Addict…