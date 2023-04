Batman One Bad Day, le Sphynx – Tom King, Mitch Gerads - la chronique BD

Résumé : {Batman One Bad Day, le Sphynx} raconte le meurtre de John Oates par le Sphynx, de son vrai faux nom E. Nygma, ennemi ancestral de Batman. Celui-ci exige de voir le justicier masqué. Pas de devinettes, rien. Batman enquête pour comprendre les raisons de ce meurtre alors que le Sphynx terrorise la ville sans recourir à ses anciennes méthodes.

Critique : Ce récit dur met en scène Edward Nygma, alias le Sphynx, roi des devinettes et des énigmes. Ce personnage assied son pouvoir grâce à sa connaissance et à sa capacité tuer simplement qui il le souhaite, comme tout bon psychopathe qui se respecte. Dans cette histoire, le Sphynx joue sur la peur de ceux qui l’entourent, en leur assénant des informations qu’ils ne devraient pas connaître. On pourrait s’attendre à ce que quelqu’un l’abatte purement et simplement pour résoudre le problème, mais la question soulevée par cette BD est « qu’est-ce qui a provoqué ce changement chez Nygma ? ». Batman doit suivre une piste ténue, tandis que nous faisons des aller-retours entre présent et passé.

Ce récit ouvre une collection courte en huit tomes, avec pour thème ce fameux One Bad Day, ce jour où tout déraille pour un personnage, principalement un méchant de la série. Cet album récit acquiert toute sa puissance grâce au graphisme et à la mise en page. Même si un ressort un peu éculé qui consiste à jouer sur le fait que Batman ne tuera jamais son ennemi - et déjà maintes fois mis à l’épreuve par le Joker - revient ici, son exploration sous un nouvel angle demeure intéressant. Il fait du personnage de Nygma un méchant bien différent du Joker, car souvent, le Shynx avait tendance à vivre dans l’ombre de ce dernier avec ces devinettes rigolotes à trouver. C’est une des bonnes idées de cette histoire.

Si Tom King nous pond un scénario impressionnant, laissant une fin ouverte inattendue, Mitch Gerads offre une trait magnifique à ce récit. Son dessin réaliste nous sert des personnages sombres et inquiétants. La ville de Gotham presque absente, tant on est souvent serré sur les visages et les corps. Mais elle est bien là dans les propos des gens.

La couleur dominante est le vert, comme on pouvait s’y attendre dans une BD consacrée à Nygma. Mais les flashbacks nombreux tirent vers une abondance de rouge orangé, rappelant les feuilles mortes de l’automne et la rousseur du personnage central. La composition serrée nous offre des magnifiques gaufriers alternant parfois avec des dessins pleine page ou des salves de bandes panoramiques. La tension joue sur ces images qui parfois se placent en subjectif, basculent dans le noir sous le coup d’un choc, ou reste cadrées de loin sans changer regardant les personnages évoluer, ou ne pas évoluer tant le cadre est serré, d’une case à l’autre. Cette méthode classique fonctionne vraiment bien et nous donne de belles images.

Batman One Bad Day, le Sphynx, one-shot réussi qui nous permet de découvrir une nouvelle facette du Sphynx, dans cette journée où finalement, il est peut-être plus important de comprendre la question que de trouver la réponse.