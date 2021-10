Bédérama #3, du 14 au 17 octobre au Forum des images

À l’heure où les adaptations de bandes dessinées se multiplient sur les petits et grands écrans, le Forum des Images explore avec Bédérama les liens féconds entre septième et neuvième art. Pour sa troisième édition, le festival (dont Avoir Alire est de nouveau partenaire) accueille le célèbre affichiste Laurent Durieux, désigné invité d’honneur. Le festival présente une exposition de l’illustrateur belge, dont les affiches rétrofuturistes de films sont devenues célèbres et sont aujourd’hui appréciées d’Hollywood et des collectionneurs pointus.

Laurent Durieux a réalisé une partie de la programmation cinématographique proposée lors de Bédérama. Et l’affichiste a bon goût, puisqu’il a mis au programme la version final cut de Blade Runner (samedi 16 octobre, 21h), Les oiseaux d’Hitchcock (vendredi 15 octobre, 14h) et Le silence des agneaux (dimanche 17 octobre, 16h30). Le festival projettera également Out of the Box, un documentaire consacré au travail de Laurent Durieux, qui sera diffusé en présence de l’artiste vendredi 15 octobre, à 21h. Enfin, Laurent Durieux tiendra une masterclass le samedi 16 octobre, à 19h.

Mais cette troisième édition de Bédérama ne se limite pas à un hommage au travail du talentueux affichiste. D’autres rencontres sont programmées avec des auteur-es, parfois converti-es à la réalisation de film. C’est notamment le cas de la dessinatrice Nine Antico (Autel California) qui tient pour la première fois la caméra pour réaliser Playlist, un film avec Sara Forestier, Laetitia Dosch qui adapte son ouvrage Girl’s don’t cry (diffusion autour de la réalisatrice samedi 16 octobre, 17h). Parmi les autres temps forts du festival, notons les rencontres avec plusieurs bédéastes, notamment :

Le britannique Steven Appleby , auteur de Dragman , le vendredi 15 octobre à 17h,

, auteur de , le vendredi 15 octobre à 17h, Les auteurs Catel & Bocquet , auteurs de plusieurs biographies en bande dessinée parues chez Casterman dont la dernière en date, Alice Guy , revient sur la vie méconnue de la première réalisatrice de cinéma. Rencontre le dimanche 17 octobre, 17h30

, auteurs de plusieurs biographies en bande dessinée parues chez Casterman dont la dernière en date, , revient sur la vie méconnue de la première réalisatrice de cinéma. Rencontre le dimanche 17 octobre, 17h30 Le dessinateur Gilles Rochier et les élèves de l’école Kourtrajmé, le samedi 16 octobre à 14h30.

Le festival organise également ses traditionnels apéros cinébédé, l’occasion d’échanges avec le public. Cette année, se prêteront au jeu Giacomo Nanni (vendredi 15 octobre à 18h15), Nadar et Julien Frey (samedi 16 octobre à 18h) et Fabcaro (dimanche 17 octobre à 19h)

Bédérama offre enfin trois performances en directs, l’occasion de mettre en scène autrement le talent de dessinateurs et de faire rire le public.

Six auteurs s’affronteront gaiement lors de Bédéramdam . D’un côté, Joseph Falzon, Émilie Gleason et Chloé Wary représentent la revue Topo ; de l’autre, Claire Bouilhac, James et L’Abbé sont réunis sous la bannière de Fluide Glacial . Les deux équipes devront répondre aux défis dessinés lancés par Olivier Texier, sur le thème du cinéma. Séance le vendredi 15 octobre, 19h.

. D’un côté, Joseph Falzon, Émilie Gleason et Chloé Wary représentent la revue ; de l’autre, Claire Bouilhac, James et L’Abbé sont réunis sous la bannière de . Les deux équipes devront répondre aux défis dessinés lancés par Olivier Texier, sur le thème du cinéma. Séance le vendredi 15 octobre, 19h. Dessine-moi une affiche ! propose cette année à Lisa Mandel et Fabrice Erre de dessiner en un temps limité des affiches de films imaginaires, pour le plaisir du public, le dimanche 17 octobre à 14h30

propose cette année à Lisa Mandel et Fabrice Erre de dessiner en un temps limité des affiches de films imaginaires, pour le plaisir du public, le dimanche 17 octobre à 14h30 Enfin, le festival reprogramme l’hilarant spectacle à succès adapté de la célèbre bande dessinée de Fabcaro Zaï Zaï Zaï Zaï, le dimanche 17 octobre à 20h30. Éclats de rires garantis.

La programmation du festival est à retrouver ici.

Les films projetés durant le festival :



Playlist de Nine Antico,

Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne, de Steven Spielberg

Le Silence des agneaux, de Jonathan Demme

Les oiseaux , de Alfred Hitchcock

Blade Runner (final cut), de Ridley Scott

Out of the box, de Laurent Frapat

Les Olympiades, de Jacques Audiard.