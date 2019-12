Bilan du Festival Nouvelles Images d’Iran

News : Le cinéma iranien, à l’honneur du 11 au 16 décembre à Vitré et à Rennes (Ille-et-Vilaine), a attiré un public nombreux. Au total, toutes catégories confondues, près de deux mille spectateurs et visiteurs ont fait de cette première édition du festival Nouvelles Images d’Iran, un succès de fréquentation.

Six longs métrages choisis par le cinéaste Abolfazl Jalili, invité d’honneur, étaient en compétition.

Les festivaliers sont venus de loin, pour décerner leur 1er prix du public à la réalisatrice du film irano-arménien Yeva. Pierre Méhaignerie, maire de Vitré, a remis à Anahid Abad le trophée fabriqué par des élèves du Lycée La Champagne de la commune. Les deux autres prix ex-aequo sont attribués à Villa Dwellers de Monir Gheydi et à La Maison située à la 41e rue de Hamid Reza Ghorbani.

Ce nouveau festival dans le paysage culturel et artistique français a reçu le parrainage du Ministère de la Culture et, ainsi, ouvre des perspectives et des horizons de coproductions et de distributions des films iraniens en France et en Europe, ce qui serait sans nulle doute, la meilleure des retombées et des opportunités pour ces artistes courageux qui, malgré les risques d’isolement pesant sur ce peuple au sein de la communauté internationale, ont fait le choix de rester dans leur pays.

Une campagne de financement participatif a été lancée pour la préparation de la deuxième édition du festival, dont notre site est l’un des partenaires. Pour plus d’informations, se rendre à cette adresse : Financement participatif, Festival Nouvelles Images d’Iran