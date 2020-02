Bolchoï Arena T.2 La Somnambule - la chronique BD

Résumé : Le Bolchoï, cette arène géante virtuelle, amène les joueurs où ils le souhaitent, permettant à l’humanité de partir à la conquête des étoiles, de bâtir des cités ou tout simplement de s’extraire du quotidien. Pour Marje, jeune étudiante brillante, cette arène se révèle une prison, puisque son cerveau refuse désormais de quitter ce monde infini...

Le premier tome avait posé des bases assez intenses : un univers bouleversant, des personnages typiques, et des enjeux géopolitiques appliqués à un jeu vidéo... Ce nouveau tome reprend ces éléments, mais y ajoute une dimension éthique et philosophique, en plus d’un suspense inédit : la mort d’un corps, coupé de son cerveau. En effet, Marje voit son corps dépérir, tandis qu’elle déborde d’énergie et de facilité dans le monde virtuel. Visitée par ses amis, soutenue, elle ne peut que constater les dégâts et se préparer à l’inévitable.

Cette pression, qui n’est pas sans rappeler les débats actuels sur l’euthanasie, davantage que les supposés ravages des jeux vidéos, et appuie sur des cordes sensibles qui donnent un tout autre aspect à cette œuvre de plus en plus ambitieuse, les sentiments l’emportant désormais sur le ludique.

Boulet, Aseyn, Yoann Guillé / Delcourt

Dans cette sorte d’hommage élégant où Minecraft côtoie No Man’s Sky, le dessin appelle aussi la proximité puisque Boulet et Aseyn ont créé ce monde. Diverses influences, diverses envies ont finalement donné vie à un monde protéiforme, d’un côté virtuel où les vaisseaux spatiaux se posent sur des bases minières, et d’un autre, le monde réel prend des allures d’hôpital du futur, mais saisissant de réalisme. Mais le style ne différencie finalement pas totalement les deux, les personnages se fondant dans l’un comme dans l’autre.

Seconde partie approfondissant un ensemble déjà abondant, La Somnambule fait accéder Bolchoï Arena à une dimension encore plus forte, celle qui permet de se sentir en phase avec une série et pas seulement amusé ou diverti par elle.