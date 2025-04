Camille la Girafe T.2 : You-ou les p’tits martiens ! – Jacques Duquennoy – la chronique BD

Résumé : Camille est une girafe bien attachante. Entreprenante et curieuse, son imagination fait de son quotidien un monde empli de douceur. Ses souvenirs la bercent de tendresse. Et sa belle énergie l’entraine dans des activités amusantes et trépidantes.

Critique : Camille la Girafe est un personnage imaginé par Jean Duquennoy au milieu des années 1980 pour illustrer certains supports pédagogiques. En 2004, Camille devient l’héroïne d’une série de 25 mini-livres illustrés publiés chez Albin Michel, puis connaît un succès en Chine, avec l’édition d’une collection de 40 mini-albums. Pour les 20 ans des aventures de son personnage, l’auteur se lance, en collaboration avec la maison d’édition La Boîte à Bulles, dans un nouveau projet qui lui tient à cœur : Adapter les aventures de Camille la Girafe en bande dessinée dans une collection de quatre tomes. Le premier intitulé, Camille la Girafe, c’est parti ! parait en janvier 2025, You-ou les p’tits martiens ! lui emboîte le pas quelques mois plus tard en mars 2025.

Comme le premier tome, You-ou les p’tits martiens ! se compose de petites histoires courtes. Elles sont chacune l’adaptation d’un des albums de la collection parue en Chine. Ces courts récits croquent de moments de vies tout simples ou bien plus mémorables de Camille la Girafe. Ainsi, le lecteur la découvre en mission sur mars et dans l’épisode suivant au ras des pâquerettes à parler avec des coccinelles. Camille évolue bien souvent seule ce qui permet au lecteur de s’identifier à elle. D’autant plus que plusieurs histoires la placent dans un quotidien ressemblant à celui d’un jeune enfant : activités sportives, temps passé avec son grand-père, vacances, etc.

Camille la Girafe Tome 2 – You-ou les p’tits martiens ! – Illustration 2 Tous droits de reproduction reservés © 2025 Jacques Duquennoy et La Boite à Bulles

Principal, voire unique personnage de l’album, Camille s’adresse régulièrement au lecteur et crée ainsi plus facilement un lien de connivence avec lui. La narration simple et directe est bien adaptée à un jeune public. Le dessin l’est aussi. Il est plutôt minimaliste. Le décor est sobre et explicite et les couleurs sont contrastées. L’album par sa forme, souple mais solide, permet une bonne prise en main par les plus jeunes. La couverture perforée et les grands rabats pouvant servir de marque-pages y contribuent également.

Les ingrédients sont réunis dans cette adaptation en bande dessinée pour que les histoires de Camille la Girafe séduisent une nouvelle génération d’enfants et offrent à leurs parents la possibilité de les redécouvrir sous un jour nouveau.