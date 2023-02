Cannes 2023 : Ruben Östlund président du jury

News : « Je suis heureux, fier et empreint d’humilité de me voir confier l’honneur de présider le jury du Festival de Cannes cette année. Nul autre lieu dans le monde ne suscite un tel désir de cinéma lorsque le rideau se lève sur un film en compétition », a déclaré Ruben Östlund. Après des études de cinéma à Göteborg, il réalise des vidéos et courts métrages. Son second long, Happy Sweden, est présenté dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes en 2008. Trois ans plus tard, Play (2011) est sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs.

Prix du Jury Un Certain Regard 2014 avec Snow Therapy, le cinéaste obtient ensuite la Palme d’or avec The Square (2017) puis Sans filtre (2022). Il rejoint ainsi le club des réalisateurs doublement palmés, avec Francis Ford Coppola, Bille August, Emir Kusturica, les frères Dardenne et Michael Haneke. En quelques films, Östlund a déjà bâti une œuvre cohérente et corrosive, basée sur un cadre social, scrutant les bas instincts de notre société, et amenant le spectateur à se questionner. Le réalisateur, qui succède à Vincent Lindon à la présidence du jury cannois, occupera cette fonction cinquante ans après sa compatriote Ingrid Bergman. Le Festival de Cannes 2023 se tiendra du 16 au 27 mai.