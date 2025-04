Cannes 2025 : Le Jury et la sélection des courts métrages et de La Cinef

© Festival de Cannes 2025

News : Formée à l’École de cinéma de Munich, Maren Ade se fait connaître avec Der Wald vor lauter Bäumen (2003). Ce film de fin d’études obtient, notamment, le Prix spécial du Jury au Festival de Sundance. Son second long métrage, Everyone Else (2009), relate les aspirations contradictoires d’un couple de trentenaires à la recherche d’eux-mêmes : « une comédie cruelle filmée, à juste distance », comme le notait notre collaborateur Claude Rieffel. Le film gagne l’Ours d’argent à la Berlinale. C’est surtout Toni Erdmann (2016) qui assoit la notoriété de la réalisatrice. Interprété par Sandra Hüller et Peter Simonischek, le long métrage décrit avec un humour pince sans-rire la relation à la fois compliquée et forte entre une jeune cadre et son père fantasque. La projection au Festival de Cannes suscite un réel enthousiasme public et critique pour une œuvre combinant critique sociale et chronique familiale, portrait psychologique sensible et récit burlesque. Toni Erdmann reçoit à Cannes le Prix FIPRESCI, qui sera suivi d’autres distinctions et nominations prestigieuses.

Maren Ade sera entourée du réalisateur Reinaldo Marcus Green (La méthode Williams), de l’actrice Camélia Jordana (Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait), du producteur et photographe José María Prado Garcia (ancien directeur de la Filmoteca Española) et du réalisateur Nebojša Slijepčević (Gangster of Love).

La sélection

La compétition des courts métrages

ARGUMENTS IN FAVOR OF LOVE (DISPUTES EN FAVEUR DE L’AMOUR)

Gabriel Abrantes

9′

ALI

Adnan Al Rajeev

15′

I’M GLAD YOU’RE DEAD NOW

Tawfeek Barhom

13′

AGAPITO

Arvin Belarmino et Kyla Danelle Romero

15′

FILLE DE L’EAU

Sandra Desmazières

15′

HYPERSENSIBLE

Martine Froissard

9′

DAMMEN

Grégoire Graesslin

15′

La sélection de la Cinef

O PÁSSARO DE DENTRO

Laura Anahory

Escola das Artes – UCP – Portugal – 5′

PER BRUIXA I METZINERA

Marc Camardons

ESCAC – Espagne – 24′

TRES

Juan Ignacio Ceballos

UCINE – Argentine – 24′

MATALAPAINE

Helmi Donner

AALTO University – Finlande – 21′

BIMO

Oumnia Hanader

CinéFabrique – France – 23′

TALK ME

Joecar Hanna

NYU – États-Unis – 19′

FIRST SUMMER

Heo Gayoung

KAFA – Corée du Sud – 30′

MÅSKE I MARTS

Mikkel Bjørn Kehlert

Super16 – Danemark – 24′

WINTER IN MARCH

Natalia Mirzoyan

Estonian Academy of Arts – Estonie – 16′

MY GRANDMOTHER IS A SKYDIVER

Polina Piddubna

Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf – Allemagne – 13′

12 MOMENTS BEFORE THE FLAG-RAISING CEREMONY

Qu Zhizheng

Beijing Film Academy – Chine – 16′

ETHER

Vida Skerk

NFTS – Royaume-Uni – 15′

FURSECURI SI LAPTE

Andrei Tache-Codreanu

UNATC « I. L. Caragiale » – Roumanie – 21′

GINGER BOY

Miki Tanaka

ENBU Seminar – Japon – 48′

A DOLL MADE UP OF CLAY

Kokob Gebrehaweria Tesfay

Satyajit Ray Film & Television Institute – Inde – 24′

LE CONTINENT SOMNAMBULE

Jules Vésigot-Wahl

La Fémis – France – 26′

THE SPECTACLE

Bálint Kenyères

15′

NVHAI (FILLES)

Zhaoguang Luo et Shuhan Liao

14′

A SOLIDÃO DOS LAGARTOS

Inês Nunes

15′

AASVOËLS (VAUTOURS)

Dian Weys

15′

