Cannes 2025 : Les affiches officielles du Festival

© Festival de Cannes 2025

« Un homme.

Une femme.

Une plage déserte.

Un ciel tourmenté.

Une musique enivrante.

Une idée surgie 3 mois auparavant.

Un tournage de 3 semaines.

Une scène de 20 secondes.

L’éternité ne dure finalement qu’un instant. »

News : Deux affiches officielles pour le prix d’une… Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant et Claude Lelouch ont donc été choisis pour les visuels officiels du Festival de Cannes 2025. Palme d’or controversée, rythmée musicalement par le célèbre « Chabadabada » de Francis Lai, Un homme est une femme avait décroché la récompense suprême du Festival de Cannes 1966, ex æquo avec le non moins mineur Ces messieurs dames de Pietro Germi. Le film n’en demeure pas moins un bel exemple de cinéma romanesque populaire et attachant, réalisé par un auteur dont la sincérité ne fait aucun doute, et qui a été sans doute l’objet d’un dénigrement excessif. Bien qu’inégale, son œuvre comporte quelques pépites comme les comédies policières La bonne année (1973) et Roman de gare (2007). Les deux interprètes d’Un homme et une femme sont quant à eux dans le cœur des cinéphiles pour leur talent et de nombreux rôles majeurs. Jean-Louis Trintignant, Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes pour Z (1969) de Costa-Gavras, a brillé dans des films aussi divers que Ma nuit chez Maud (1969) d’Éric Rohmer, Le conformiste (1970) de Bernardo Bertolucci et Trois couleurs : Rouge (1994) de Krzysztof Kieślowski. Anouk Aimée, Prix d’interprétation féminine pour Le saut dans le vide (1980) de Marco Bellocchio, nous avait comblés dans Lola (1961) de Jacques Demy, Huit et demi (1963) de Federico Fellini ou Un soir, un train (1968) d’André Delvaux. Les deux comédiens avaient été à nouveau réunis par Lelouch, pour les mêmes personnages que le film de 1966, dans Un homme et une femme : Vingt ans déjà (1986) et Les plus belles années d’une vie, présenté hors compétition à Cannes en 2019

© Les Films 13 – Un homme et une femme de Claude Lelouch (1966) / Création graphique © Hartland Villa

© Les Films 13 – Un homme et une femme de Claude Lelouch (1966) / Création graphique © Hartland Villa

TOUS NOS ARTICLES SUR LE FESTIVAL DE CANNES 2025