Cannes 2026 : La sélection de la Quinzaine des Cinéastes

Le 14 avril 2026
La Quinzaine des Cinéastes 2026 se déroulera à Cannes du 13 au 23 mai. Dix-neuf longs et neufs courts métrages composent la sélection.
News : Cinq continents et dix-neuf pays sont représentés dans cette édition qui comporte trois longs métrages d’animation et trois documentaires, et six premiers longs métrages. De Kantemir Balagov en ouverture à Quentin Dupieux en clôture, en passant par July Jung et le vétéran Alain Cavalier, plusieurs générations de cinéastes présenteront leur film. Rappelons que la réalisatrice Claire Denis, dont Le cri des gardes est sorti en salles le 8 avril, recevra, le soir de la cérémonie d’ouverture, le Carrosse d’or décerné chaque année par la Société des Réalisatrices et Réalisateurs de Films.
La sélection
Ouverture
Butterfly Jam de Kantemir Balagov
Clôture
Le Vertige de Quentin Dupieux (animation)
9 Temples to Heaven de Sompot Chidgasornpongse (1er film)
L’Apaisement (Atonement) de Reed Van Dyk (1er film)
Carmen, L’oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach (animation)
Clarissa de Arie Esiri & Chuko Esiri
Death Has No Master (La muerte no tiene dueño) de Jorge Thielen Armand
Dora de July Jung
Double Freedom (La libertad doble) de Lisandro Alonso
L’Espèce explosive (Too Many Beasts) de Sarah Arnold (1er film)
Gabin de Maxence Voiseux (documentaire, 1er film)
I See Buildings Fall Like Lightning de Clio Barnard
Le Journal d’une femme de chambre (The Diary of A Chambermaid) de Radu Jude
Low Expectations (Lave Forventninger) de Eivind Landsvik (1er film)
Merci d’être venu de Alain Cavalier (documentaire)
Once Upon A Time in Harlem de William Greaves & David Greaves (documentaire)
La Perra de Dominga Sotomayor
Shana de Lila Pinell
We Are Aliens de Kohei Kadowaki (animation, 1er film)
Moyens et courts métrages
À la recherche de L’oiseau gris aux rayures vertes de Saïd Hamich Benlarbi (documentaire)
Daughters of The Late Colonel de Elizabeth Hobbs (animation)
Madrugada de Sebastián Lojo
Eri de Yano Honami (animation)
Free Eliza (Notes on An Anatomical Imperfection) de Alexandra Matheou
The Joyless Economy de Marjorie Conrad (documentaire)
Nothing Happens After Your Absence (لا شيءَ يحدثُ بعدَ غيابِكَ) de Ibrahim Omar
Oh Boys de Antonio Donato
Pithead de Wannes Vanspauwen & Pol De Plecker
Galerie photos
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