Cannes 2026 : La sélection de la Quinzaine des Cinéastes

News : Cinq continents et dix-neuf pays sont représentés dans cette édition qui comporte trois longs métrages d’animation et trois documentaires, et six premiers longs métrages. De Kantemir Balagov en ouverture à Quentin Dupieux en clôture, en passant par July Jung et le vétéran Alain Cavalier, plusieurs générations de cinéastes présenteront leur film. Rappelons que la réalisatrice Claire Denis, dont Le cri des gardes est sorti en salles le 8 avril, recevra, le soir de la cérémonie d’ouverture, le Carrosse d’or décerné chaque année par la Société des Réalisatrices et Réalisateurs de Films.

La sélection

Ouverture

Butterfly Jam de Kantemir Balagov

Clôture

Le Vertige de Quentin Dupieux (animation)

9 Temples to Heaven de Sompot Chidgasornpongse (1er film)

L’Apaisement (Atonement) de Reed Van Dyk (1er film)

Carmen, L’oiseau rebelle de Sébastien Laudenbach (animation)

Clarissa de Arie Esiri & Chuko Esiri

Death Has No Master (La muerte no tiene dueño) de Jorge Thielen Armand

Dora de July Jung

Double Freedom (La libertad doble) de Lisandro Alonso

L’Espèce explosive (Too Many Beasts) de Sarah Arnold (1er film)

Gabin de Maxence Voiseux (documentaire, 1er film)

I See Buildings Fall Like Lightning de Clio Barnard

Le Journal d’une femme de chambre (The Diary of A Chambermaid) de Radu Jude

Low Expectations (Lave Forventninger) de Eivind Landsvik (1er film)

Merci d’être venu de Alain Cavalier (documentaire)

Once Upon A Time in Harlem de William Greaves & David Greaves (documentaire)

La Perra de Dominga Sotomayor

Shana de Lila Pinell

We Are Aliens de Kohei Kadowaki (animation, 1er film)

Moyens et courts métrages

À la recherche de L’oiseau gris aux rayures vertes de Saïd Hamich Benlarbi (documentaire)

Daughters of The Late Colonel de Elizabeth Hobbs (animation)

Madrugada de Sebastián Lojo

Eri de Yano Honami (animation)

Free Eliza (Notes on An Anatomical Imperfection) de Alexandra Matheou

The Joyless Economy de Marjorie Conrad (documentaire)

Nothing Happens After Your Absence (لا شيءَ يحدثُ بعدَ غيابِكَ) de Ibrahim Omar

Oh Boys de Antonio Donato

Pithead de Wannes Vanspauwen & Pol De Plecker

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