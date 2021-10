Ceux du Chambon - 1939-1944 L’histoire vraie de deux frères sauvés par les Justes - Matz, Kanellos Cob, Kathrine Avraam - la chronique BD

Résumé : En 1939, Étienne Weil a trois ans lorsque débute la Seconde Guerre mondiale. Il est en vacances dans le Morvan avec ses parents, son frère, une tante et une cousine. Son père doit remonter à Lille pour reprendre son travail. Cette séparation n’est que la première d’une longue série… qui va conduire notamment les deux frères à être hébergés dans des homes d’enfants au Chambon-sur-Lignon.

Qui connaît et/ou apprécie le Chambon-sur-Lignon pourrait être tenté de se plonger dans cet album d’ores et déjà pour cette raison, tant ce village de Haute-Loire - mais situé à proximité de l’Ardèche - est exceptionnel. Enclave protestante, il a une longue et belle tradition d’accueil et célèbre celle-ci de manière vivante et singulière comme en témoigne notamment le Lieu de Mémoire (https://www.memoireduchambon.com/) - dont la gestion est, depuis le 1er septembre 2020, effectuée par le Mémorial de la Shoah.

Matz, Kanellos Cob, Kathrine Avraam / Steinkis

Cette bande dessinée place cette tradition au cœur de son récit, mais à partir du vécu et des souvenirs d’Étienne Weil, tout en s’appuyant également sur le manuscrit écrit par le père de ce dernier. À partir de cela, Matz élabore un scénario vivant et touchant qui, au fil des chapitres, alterne les narrateurs (Étienne enfant, son père, sa mère). Ce parti pris, particulièrement intéressant, permet d’opter pour un point de vue précis le temps d’un chapitre et d’être au plus près de la réalité des personnages, de leurs préoccupations et de leur voix - voire de leur voie, tant il est question ici de trajet et de cheminement - intérieure supposée.

Ce récit permet donc de suivre de manière détaillée et intime les bouleversements vécus par une famille juive durant la Seconde Guerre mondiale et les différents choix qu’elle a effectués. Le placement des deux enfants au Chambon-sur-Lignon est l’un de ceux qui furent manifestement décisifs, pour la survie des enfants comme pour leur ouverture à un autre environnement, voire dans le cas d’Étienne, pour leur épanouissement.

Un petit regret cependant : le dessin de Kanellos Cob paraît parfois quelque peu figé, voire trop illustratif.