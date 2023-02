Chevrotine – Nicolas Gaignard, Pierrick Starsky - la chronique BD

Résumé : {Chevrotine} raconte l’histoire de Chevrotine et sa flopée d’enfants. Ils vivent dans une cabane au cœur de la forêt, où passent quelques rares visiteurs. Un jour entre deux discussions avec son chien, Chevrotine attrape un plongeur au bout de sa ligne de pêche. Elle l’accueille et il découvre la grande famille. Mais quelque chose va déraper...

Critique : Chevrotine ne prend jamais le temps de s’arrêter. Si le personnage se révèle attachant au fur et à mesure de l’histoire, il a sa part d’ombre que l’on découvre assez rapidement dans le premier chapitre. Chevrotine ne vit pas dans un monde de contes de fées, mais bien dans un univers fantastique, à la limite de l’absurde, où la violence frappe au moment où on s’y attend le moins. Cette violence surprend le lecteur est acceptée par tous dans le récit. On vit, on tue, on meurt et ainsi vont les choses.

Si l’intrigue de fond liée aux plongeurs nous ramène à des sujets actuels, la vie de Chevrotine nous montre une jeune fille qui tente de vivre en famille, plutôt bien que mal, et qui sait accepter l’inéluctable. Les enfants disparaissent, d’autres arrivent et il y a toujours du monde dans cette grande maison. Des visiteurs réguliers passent, on rit beaucoup, on pleure parfois et on se fait du mal. C’est un peu ce qui nous a manqué dans cette BD, une tension dramatique qui nous accroche au récit, qui nous entraîne. Les informations, les surprises, les rebondissements arrivent mais nous les suivons avec un certain recul, créé par ce monde où tout est possible et où peu de choses sont inéluctables.

Nicolas Gaignard, Pierrick Starsky / Fluide Glacial

Le dessin en noir et blanc avec de belles utilisations du gris, reste vivant et dynamique, comme les personnages. Notons également un beau jeu avec la couleur, le vert, par petites touches dans certains endroits, le T-shirt de Chevrotine, les pantalons de certains des enfants… Ce choix ajoute encore un peu plus de vie et de variété dans ce monde qui n’en manque pas.

La composition nous offre de belles pages composées de bandes de une à trois cases. Les personnages ont assez d’espace pour trouver leur place dans le décor, et nous les suivons sans jamais être perdus grâce à une mise en scène qui offre beaucoup de plans larges, de plan américains mais peu de gros plans. Peut-être un des éléments qui contribue à rester spectateur de l’histoire plus que partie prenante.

Chevrotine nous offre un récit étonnant avec une flopée de personnages attachants, traînant leur part d’ombres. Le tout baigne dans un beau graphisme à l’encre et une utilisation minimaliste bien pensée des couleurs. Mais il manque à cette BD, selon nous, une tension dramatique plus poussée.