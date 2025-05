Cinderalla – Junko Mizuno - la chronique BD

Junko Mizuno écrit et dessine ce manga, tout en couleurs, pour revisiter le conte de Cendrillon. On retrouve les deux belle-sœurs, la belle-mère, le prince, mais dans un univers déjanté au graphisme halluciné !

Résumé : {Cinderalla} débute dans une auberge de Yakitori, où Cinderalla aide son père, connu dans tout le pays pour sa sauce Teriyaki. Heureuse, la jeune fille profite d’une vie bien remplie par le travail et les moments en famille. Quand son père décède d’une violente indigestion, Cinderalla se demande comment elle va s’en sortir. D’autant plus qu’elle ne connaît pas le secret de cette sauce spéciale. La petite souris va lui donner un conseil, qui transforme la vie de la jeune femme...

Critique : Une Cendrillon revue non pas façon manga mais plutôt façon pop music un peu psychédélique ! C’est un drôle de mélange que nous a mitonné Junko Mizuno. Une cendrillon qui passe vite d’une émotion à une autre, des situations gores et drôles en même temps et une relecture de la fable initiale qui ne manque pas de mordant (on y croque beaucoup de brochettes).

Tout va très vite dans ce récit et si on retrouve les personnages classiques de l’histoire initiale, il y a de nouvelles têtes qui peuvent nous laisser pantois, comme les deux jumeaux ou la petite souris. Le mythe de la bonne fée est également revisitée de manière assez drôle par l’autrice. L’humour et le côté horrifique font bon ménage et on ne peut s’empêcher de sourire aux mésaventures de Cinderalla. Le côté dramatique de l’histoire est désamorcé par ce mélange des extrêmes, on finit même par comprendre les deux belles-sœurs, qui ne sont pas si terribles que ça dans cette version.

A tout cela, Junko Mizuno ajoute un léger érotisme avec une héroïne changeant sans cesse de tenue, et se promenant seins nus chez elle, alors qu’elle est traversée par le doute et les interrogations sur son avenir. C’est bien cette légèreté qui apporte le côté pop à l’histoire, l’aspect psychédélique vient du graphisme.

Junko Mizuno / Imho éditions

Junko Mizuno nous offre un manga au style graphique particulier. Personnages ronds, jambes et pieds de même taille, on sent une référence au Tezuka du début. Contrairement à de nombreux manga, Junko Mizuno opte pour la couleur, tournant autour du vert, de l’ocre, du rouge et beaucoup de gris et de noir qui permettent, par contraste, de faire ressortir les autres teintes.

L’emploi de lignes de vitesse non pour accélérer le mouvement, mais pour créer des effets psyché en les mêlant aux couleurs fonctionne très bien et ajoute au côté pop psyché de ce manga. Les rapportes de taille parfois étonnant entre les personnages, notamment entre le prince et Cinderalla, surprennent et puis on s’y fait. De même, la stylisation des morts-vivants avec le menton qui fond et la couleur verte est surprenante. Est-ce qu’il faut voir dans ce manga une petite pique assimilant les personnages nobles et aristocrates à des morts-vivants par rapport au peuple ? Peut-être, mais comme le prince est lui-même un chanteur, ce n’est pas si évident. Ce qui est sûr, c’est que Junko Mizuno a pris du plaisir à réaliser cette histoire et qu’on s’amuse à la lire, à partir du moment où on accepte de lâcher prise pour plonger dans ce monde décalé.

Le récit se termine par deux histoires courtes, des « à côtés » du conte et par une petite biographie de l’autrice, avec un très beau visuel travaillé à partir d’une photo.

Cinderalla est un drôle de manga, détonnant par rapport à ce qu’on peut voir habituellement, par son aspect coloré, décalé et amusant !