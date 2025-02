Civilisations Égypte - France Richemond, Giulia Pellegrini - la chronique BD

Résumé : Près de 5000 ans avant J.-C., un changement de dynastie dans les souverains de la Terre Noire, l’Égypte, s’opére selon les auspices d’un nouveau prêtre, et au cœur d’une querelle familiale sanglante...

Critique : La série Civilisations est en train de s’imposer comme une trilogie de bande dessinée à la fois diablement originale dans sa conception et particulièrement intéressante dans son fond. En effet, avec Crète, c’est une société matriarcale apparentée à une civilisation oubliée, sur fond de tragédie de Sophocle ou Euripide, que se nouait le drame. Ici, avec Égypte, c’est une fresque qui mêle les intrigues de pouvoirs historiques et les références mythologiques qui se propose d’être lue, en un seul et même morceau, même si plusieurs décennies s’écoulent. Avec son mystère initiatique, incarné par ce personnage élu Im-Hotep, qui forge une nouvelle croyance à partir de superstitions anciennes, c’est toute la religion polythéiste égyptienne qui dévoile ses racines, ses évolutions et contradictions. Là encore, un dossier en forme de témoignage vient éclairer les choix scénaristiques sur une période encore méconnue, car très éloignée de nous, mais qui recèle bien des surprises, notamment dans les pratiques royales.

© France Richemond, Giulia Pellegrini

Pour le dessin, un travail d’accord historique a certainement été à l’oeuvre, pour coller au plus près non pas tant aux habitudes vestimentaires et aux coutumes religieuses, mais davantage aux épisodes mythologiques, aux représentations divines et à leurs symboles. Ainsi, une couleur ou une arme a une portée qui est plus large que juste être rouge ou un couteau incurvé, et chaque planche peut à la fois se présenter comme une esquisse d’un paysage ou portrait tiré de l’Égypte il y a plus de quatre mille ans, ou bien se voir comme une représentation allégorique de passages mythiques où un faucon vient combattre un chien sauvage sur les rives du Nil, sans que l’on soit par ailleurs perturbé par cette dualité tout au long de l’album. D’ailleurs, là où la Crète jouait sur le faux semblant du mythe en recherchant une cause réelle, Égypte propose une lecteur mythologique aux évènements historiques et leur donne un un calque fantasmagorique.

© France Richemond, Giulia Pellegrini

Épopée aussi historique que mythologique, ce nouveau volume de Civilisations impose un style ambivalent, hybride mais extrêmement plaisant pour le lecteur, qui se retrouve à parcourir une Histoire égyptienne reliée à sa mythologie.