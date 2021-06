Comet Girl . T.1 - Yuriko Akase - la chronique BD

Résumé : Sazan est un ingénieur de l’espace à la vie tranquille, dont le patron est on ne peut plus fier car il sait non seulement finir les chantiers, mais en plus embellir les projets. Célibataire, il n’avait pas le projet de rencontrer quelqu’un, mais en attendant un bus qui n’arrive pas de Jupiter, il croise un scooter de l’espace monté par une fille en forme de comète…

En voyant la couverture, et en parcourant les premières pages, on a l’impression de retrouver une ambiance de certains épisodes de Cowboy Bebop, l’héroïne éponyme semblant d’ailleurs un petit mélange de Faye Valentine et Edward. Un petit morceau des Seatbelts nommé Cosmis Dare ne déteindrait pas en fond musical pour apprécier un scénario dans la grande tradition de l’aventure inopinée : une quête au fin fond de l’espace sidéral, une fugitive aux pouvoirs ahurissants, des pirates extraterrestres aux allures d’amis idéaux, quelques ennemis mystérieux et tentés de conquérir le monde… Il y a de tout, quitte à tomber dans l’excès, en poussant une sorte de One Piece croisé avec Albator pour ce manga certainement pas sérieux dans son thème, mais déterminé à l’amener de belle façon.

Yuriko Akase / Casterman

Pour ce faire, la couleur aide tout particulièrement à rendre l’ensemble punchy, l’album pouvant être assimilé à un jus multicolore qui donne la pèche. En effet, les engins motorisés toujours plus puissants, l’absence de contraintes de type scaphandres encombrants ou règles de déplacements dans l’espace rendent l’action incessante et incroyablement vivante. Les personnages sont aussi drôles que différents : Sazan est le plus normal et donc le moins visible : la fille comète a des cristaux qui sortent d’elle de manière élégante, le cochon à la tenue de pirate pourrait s’appeler Napoléon, son ami lézard a le look du surfeur hawaïen… Et il y a en a d’autres, dans une galaxie qui n’a cependant pas besoin d’être vaste pour être variée.

Yuriko Akase / Casterman

Avec sa couverture flashy et ses personnages qui décoiffent, Comet Girl apparaît rapidement comme un manga survitaminé, sympathique et facile à apprécier, qui devrait se finir comme il a commencé, sans surprise, avec un grand sourire.