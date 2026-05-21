Créatures sensibles – Mandy Ord – la chronique BD

Résumé : Pour Mandy Ord, qui vit à Melbourne, chaque interaction sociale, chaque tracas du quotidien – changer des titres de transport, promener les chiens, répondre à un mail professionnel – constitue une source d’aventure et un moyen de dire quelque chose du / de son monde. L’autrice partage ainsi son quotidien d’apparence banale avec une sincérité désarmante, pour mettre au jour avec subtilité et une certaine tendresse nos questionnements et nos rapports sociaux.

Critique : Après Sur les toits, les Éditions The Hoochie Coochie poursuivent la publication de l’œuvre autobiographique de la dessinatrice australienne Mandy Ord avec ce recueil d’histoires courtes réalisées entre 2002 et 2012. On y retrouve la même manière originalité dans la représentation de soi. Mandy Ord se figure en effet de profil, avec un seul œil visible. Elle privilégie également les petites scènes du quotidien – ces « petits riens » dirait Lewis Trondheim – aux grandes odyssées ou au récit d’un événement marquant ou traumatique. Les histoires courtes de Créatures sensibles captent plutôt un moment fugace qui révèle une angoisse (celle d’arriver en retard, d’écraser un piéton en voiture, d’avoir subi une arnaque en ligne…), une obsession (les hommes barbus), une petite joie (retrouver un livre) ou encore la complexité des rapports sociaux. De nature sensible, Mandy Ord n’est guère à l’aise dans les échanges sociaux, ce qui génère des scènes cocasses, comme avec ces élèves à qui elle apprend le dessin.

© Mandy Ord / The Hoochie Coochie

La force de Créatures sensibles repose dans l’identification du lecteur, qui s’interrogera sur son propre quotidien en parcourant ces saynètes. Nous sommes en effet tous confrontés à des moments gênants, des rêves étranges, des questionnements faussement triviaux. En partageant son quotidien avec la simplicité qui la caractérise, Mandy Ord met également en scène le monde du travail – elle exerce différents métiers en plus de celui de dessinatrice – et des questionnements très contemporains relatifs au rapport sociaux et de de genre.

© Mandy Ord / The Hoochie Coochie

Le dessin en noir et blanc de Mandy Ord rappelle la bande dessinée alternative américaine. Les visages prennent une place importante dans les cases, faisant fi des proportions. L’encrage au noir crée des contrastes, et l’autrice soigne ses décors urbains, avec peu d’espaces blanc au sein des cases. L’édition insère entre chaque histoire un intervalle d’une page noire au sein de laquelle figure une case, où Mandy se représente, en dialoguant avec elle-même ou dans une scène du quotidien.

C’est par la sincérité dans la mise en scène de soi et sa capacité à dire le monde à partir de situations très simple que Créatures sensibles touche son lecteur. En quelques cases, Mandy Ord parvient à nous transmettre un peu de sa propre sensibilité. Un joli tour de force.