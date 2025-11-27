Cyfandir Chronicles T.2 – Tony Valente et Naokuren - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième volume nous amène au côté de Alquill, confronté à une surprise de petite taille. Un des œufs dont il s’occupait, avec ses deux amis Pom et Altan, éclot, libérant un bébé dragon. Comment s’occuper de cette créature sans se faire repérer ? D’autant qu’Alquill a d’autres épreuves qui l’attendent, la ville est survolée par un dragon agressif qui a passé toutes les barrières magiques, Tan, sa petite sœur disparue semble avoir réapparue, sans oublier qu’il doit mener à bien son apprentissage de Chevalier Sorcier et apprendre à maîtriser son infection...

Chronique : L’aventure d’Alquill continue. Dans la dynamique du genre shonen, Tony Valente continue néanmoins à explorer des sujets de société. Ici, la peur de l’étranger et le racisme sont une part importante de l’histoire. D’une part, car elle divise les habitants de la ville. Ceux qui sont nés sur place voient d’un mauvais œil les « immigrants » sortis de la forêt magique de Caillte. A l’inverse, les nouveaux arrivants ont de plus en plus de mal à supporter d’être rejetés par les autres citoyens, alors même qu’on les accepte dans l’académie des chevaliers-sorciers. Mais là aussi, entre élèves « infectés » et les autres, le mur de l’hostilité se dresse. D’autre part, Alquill étant un infecté, il est également confronté directement à ces problèmes. Il s’inquiète d’autant plus que sa sœur Tan, perdue dans la forêt, peut revenir un jour, et dans quel ambiance devra-t-elle grandir si ce racisme devient de plus en plus exacerbé ?

Sur cette dynamique de fond, Alquill suit le chemin du jeune héros de Shonen. Dans ce deuxième tome, équipé de son nouvel artefact, il va suivre un enseignement particulier pour apprendre à se contrôler. En même temps, il se retrouve avec un bébé dragon à nourrir et élever, tâche difficile, même s’il peut compter sur l’aide de ses deux amis, Pom et Altan. Mais Alquill se rend compte que Pom aussi a des soucis, dont elle ne veut pas parler. Une place est faite au passé, grâce à des flash backs d’Alquill qui se rappelle de son enfance. Des moments émouvants qui renforcent notre sympathie pour sa sœur Tan et pour lui. Saura-t-il aider son amie ? Maîtriser son pouvoir ? Trouver sa place dans l’académie ? Et surtout, sauver sa sœur ? Le prochain tome devrait nous éclairer un peu plus.

© Tony Valente et Naokuren / Anka

Le graphisme éclatant de Naokuren se maintient haut la main dans la lignée du premier tome. Même si l’on a le style classique du manga, noir et blanc avec des trames de gris, personnages aux grands yeux et au petit nez, décors vraiment travaillés insérés dans une composition dynamique, l’énergie des scènes d’action, qu’il s’agisse des combats ou juste des personnages qui courent pour ne pas être en retard en cours, ressort vraiment des cases. Les combats telluriques surprennent toujours autant, libèrent énormément d’énergie, et les moments plus calmes, les interactions entre personnages fonctionnent bien. Cyfandir Chronicles a l’avantage d’être un spin-off bien indépendant. Si vous ne connaissez rien à l’univers de Radiant, vous comprendrez Cyfandir sans souci. À la fin de chaque chapitre, un texte, extrait du « Compendium révisé de l’histoire de Cyfandir », apporte des informations sur le monde.

Cyfandir Chronicles T.2 continue sur sa lancée. On est vite happé par ce monde mystérieux, cette forêt magique et surtout ces personnages attachants. Un manga à consommer sans modération.