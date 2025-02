Dans ma bulle #494. Un monde en pleine mutation, en compagnie d’Alex Baladi.

"C’est au fond d’une librairie spécialisée en bande dessinée que se rencontrent et retrouvent Patou, Rictus et Nour, trois adolescents joints par leur amour du dessin et leur envie de pratiquer. Là, Nabil, le libraire, va laisser les trois jeunes installer leur petit atelier (sous la forme d’une table dans la cour) et même les encourager, leur donnant parfois, comme un professeur improvisé, des exercices à réaliser. Nabil est un libraire au profil atypique : devenu gérant de la librairie un peu par hasard, il a néanmoins des idées et des principes bien arrêtés sur la bande dessinée, comme par exemple, ne pas vendre de Tintin…

Un monde en pleine mutation, c’est une déclaration d’amour discrète mais sincère à la bande dessinée, et plus spécifiquement au diy et au monde du fanzine ; mais c’est aussi un roman (« graphique ») d’apprentissage où le fond et la forme se mélangent de façon ludique et réjouissante".

Alex Baladi, au micro de Fred Michel, explore pour nous ce Monde en pleine mutation au-cours d’une discussion enregistrée lors de la dernière édition du festival Formula Bula à Paris, en septembre 2024.