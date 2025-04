Dans ma bulle #534. Un menu spécial pour les 20 ans de BDFIL à Lausanne, en compagnie de Gaëlle Kovaliv.

"Du 5 au 18 mai 2025, BDFIL régale pour sa 19e édition avec Guillaume Long, auteur français né à Genève, qui est l’invité d’honneur du festival.

BDFIL accueillera la Pologne, Pays invité du festival, ainsi que Petzi, ses acolytes et leur pédalo pour un voyage exclusif en Suisse. Mais aussi Le Centre BD de la Ville de Lausanne qui raconte les (més)aventures éditoriales du manga en francophonie, la dessinatrice lausannoise Dora Formica, un projet de commande en collaboration avec l’Espace Horloger, une exposition sur le métier de scénariste et la création contemporaine en cours avec les 10 ans de La bûche, Richard Holzer et la relève tessinoise. Deux expositions hors les murs et une exposition en plein air complètent le programme.

Au total : 13 expositions, des week-ends animés et festifs, des soirées hautes en couleurs et un programme d’anniversaire pour les 20 ans du festival à Lausanne. Et une thématique annuelle – le travail – qui se déploie sous forme d’expositions et d’événements dans la ville de Lausanne (et ailleurs) jusqu’au mois de novembre"

Gaêlle Kovaliv, co-directrice du festival, nous dévoile la programmation étendue et le menu spécial concocté pour les 20 ans de BDFIL, au micro de Fred Michel.