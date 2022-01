Dans ma bulle #54 - focus sur les sorties et événements BD de 2022

L’année 2021 à peine terminée il est déjà l’heure de jeter un œil du côté des sorties et événements prévus pour 2022, l’occasion pour nous de vous faire partager notre regard et nos envies.

Le poids des héros, de David Sala, chez Casterman

Les voyages de Kitaro, Shigeru Mizuki, chez Cornélius

V2 Panzer de Leiji Matsumoto, chez Kana

La publication de trois nouveaux comics Batman Ego, Catwoman le dernier braquage et Catwoman à Rome, parallèlement à la sortie en salle du nouveau Batman de Matt Reeves, chez Urban qui fête ses 10 ans en 2022

Will Eisner Shop Talk - Will Eisner Les entretiens mythiques par le créateur légendaire du Spirit et l’intégrale de Love and rockets, des frères Hernandez, chez Komics Initiative

La réédition du Journal de Fabrice Neaud, chez Delcourt

La suite de Blue World, chez Pika

Le prochain numéro de la revue L’amour, de Frédéric Pajak

La Princesse du Château sans Fin, de Shintaro Kago, chez Huber éditions

Naphtaline de Sole Otero, éditions çà et là

Pigalle 1950, par Arroyo et Christin, Aire Libre Dupuis

La forêt, de Claire Braud, Casterman

Hypnos, de Lane Millburn, Sarbacane

La réédition par Dupuis du Don Bosco, de Jijé

George Best, Twist and Shoot, de Florent Calvez, chez Delcourt.

N’oublions pas d’évoquer aussi :

Petar & Liza, de Miroslav Sekulic-Struja, chez Actes Sud

La suite des pérégrinations de Michel avec Michel La fin, les moyens, tout ça...de Pierre Maurel, chez L’employé du moi

Trufje, de Chanic, chez La 5e Couche

Du côté des festivals on attend avec impatience le retour d’Angoulême où l’on (re)découvrira, entre autres, le travail de Chris Ware et Shigeru Mizuki autour de deux grandes expositions.

Signalons la sortie récente, dans une version augmentée, de l’excellent livre Chris Ware. La bande dessinée réinventée, chez Les Impressions Nouvelles.

On trépigne aussi à l’idée de pouvoir retrouver deux manifestations majeures de la bande dessinée, absentes depuis près de deux ans :

le bouillonnant et hybride Pulp Festival à Noisiel (expositions : Femzine La presse BD féministe, Lorenzo Mattotti Obsessions, Fanny Michaëlis Mädchen Corpus...spectacles : J’aurais voulu faire de la bande dessinée, Cache-cache, de Loo Hui Phang ....)

les Rencontres du 9e art à Aix (d’avril à mai 2022), véritable carrefour des arts et de la création, avec une grande et belle mise en avant du travail de Stéphane Blanquet.

On s’arrêtera sur le travail du regretté Alex Barbier autour duquel sortiront prochainement deux documentaires La dernière énergie de

Laura Petitjean et un prolongement à ce film intitulé Alex Barbier :

portraits de William Henne & Laura Petitjean (les deux films sont

coproduits par Zorobabel & Novanima, avec Têtes Pressées)

Enfin, on s’intéressera au sort et au statut des autrices et auteurs oublié-ees depuis l’enterrement tragique du rapport Racine (et au passage on se demandera où est passée Roselyne Bachelot.....)