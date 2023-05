Darna – Zineb Benjelloun – la chronique BD

Résumé : {Darna} – « notre maison » en arabe – dresse le portrait transgénérationnel de la famille de son autrice, de la fin du protectorat français au Maroc à nos jours. Construite à Casablanca par le patriarche de la famille dans les années 1980, la maison familiale constitue le fil rouge d’un récit qui interroge l’héritage que l’on reçoit de ses ascendants ainsi que les perspectives pour la jeunesse dans le Maroc contemporain.

Zineb Benjelloun / Éditions çà et là

Critique : Avec son trait au noir et blanc et son sujet intimiste, Darna s’inscrit dans la lignée de la bande dessinée du moi qui a émergé sur la scène alternative, de Marjane Satrapi à David B. Toutefois, bien que l’autrice se mette en scène, c’est avant tout la famille et sa structure – ses solidarités et ses pesanteurs, la manière dont elle nous détermine – qu’interroge Zineb Benjelloun. Ainsi, c’est l’imposante maison familiale qui constitue le personnage central de cette histoire. « Refuge pour les proches et moins proches, [cette maison] a vu défiler quatre générations, six enterrements, un mariage et une circoncision » comme le souligne le récit (p.9) C’est autour de cette bâtisse que tourne la vie de Basidi, le patriarche de la famille et cadi (juge et savant de l’islam), et de ses héritiers. Mais à l’image de la maison, la structure familiale subit les dommages du temps, notamment après le décès de Basidi et de son épouse Milalla. Les enfants quittent le nid familial, souvent pour partir en France, et ceux qui restent sont bien en peine d’entretenir une maison aussi grande. La nouvelle génération « francisée », comme le dit elle-même l’autrice, est plus détachée des valeurs traditionnelles véhiculée par la famille, un détachement qui s’incarne dans l’album par l’abandon de la riche bibliothèque de l’intellectuel Basidi, qui comporte essentiellement des ouvrages juridiques et sur l’islam. Ce détachement s’accompagne aussi d’une forme de déclassement : si Basidi était un notable, ses enfants ne connaissent pas le même destin, et il leur faut soit partir, soit vivre petitement dans un pays qui n’offre guère de perspectives à ses citoyens.

Zineb Benjelloun / Éditions çà et là

Zineb Benjelloun utilise pleinement les possibilités de la planche, et l’album se caractérise par la variété de son découpage. Le récit alterne ainsi entre des pages denses avec beaucoup de narratifs, et des planches où l’information passe par un dessin stylisé percutant qui emprunte à la caricature. La dessinatrice use aussi habilement de ses compétences de graphiste pour dresser, avec humour, le portrait des membres de sa famille (en particulier l’oncle Hbibi, un rêveur sans emploi à qui est dédicacé ce livre), de scènes parfois cocasses qui sont révélatrices des inégalités de genre, avec des femmes qui font tout que les hommes regardent la télévision… Les références à la culture marocaine de l’autrice sont également nombreuses dans le dessin, entre la très graphique calligraphie arabe, la décoration de la maison et les rituels familiaux.

Zineb Benjelloun / Éditions çà et là

À travers le portrait sensible de sa famille, Zineb Benjelloun interroge ses origines et l’identité de la jeunesse marocaine contemporaine. Un album touchant qui séduit également par ses qualités graphiques.