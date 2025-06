Diane Arbus Photographier les invisibles - Aurélie Wilmet - la chronique BD

Résumé : Au XXème siècle, Diane Arbus est l’une des rares femmes à pouvoir faire valoir un nom reconnu dans le monde entier, notamment pour avoir réussi à insérer les gens des marges dans le cadre photographique, et c’est l’occasion de découvrir son art et sa vie personnelle mouvementés.

Critique : En jonglant sur des petits instantanés de la vie de Diane Arbus, en découpant le fil de ses rencontres, en diluant les échecs et les réussites sur de courtes séquences, Aurélie Wilmet a réussi à reproduire l’histoire de son héroïne comme un album photo-roman-graphique. Et lorsque l’on referme cet ouvrage, il y a non pas la sensation d’avoir des retenu des dates clefs ou des noms d’expositions et de références du monde de la photographie, mais bien l’idée d’avoir embrassé un destin à la fois hors du commun et terriblement universel. Les premières pages étaient d’ailleurs surprenantes, jouant sur le sentiment amoureux, de sécurité, d’ennui également, comme si un choix se présentait à la future photographe sans qu’elle veuille le prendre, et comme si sa vie se révélait un calque de ce premier état. D’une renommée mondiale à une presque banqueroute, de mariage en amant, d’une volonté assumée artistique à un hasard de technique, Diane Arbus semble passer par tous les états, un souffle que l’autrice a visiblement souhaité imprimer à ses pages.

© Casterman / Wilmet

La dimension graphique, pour une biographie sur une photographe, se devait d’être complète. Elle l’est assurément, avec à la fois une certaine originalité, dans cette rondeur des formes qui donne une souplesse et une grâce à chaque planche. La touche de tradition provient elle du jeu de couleurs, ces coloris noirs, bleu électrique et blanc, qui fait trancher par des contrastes visages et vêtements, décors et mains, et ce fond lilas qui embaume chaque dessin comme un polaroïd aux teintes de violet plutôt que de jaune. Il y a cependant une certaine tristesse, une mélancolie évidente, qui colle à la peau d’Arbus et aux cases qu’elle occupe, comme si en elles, et en elle, un vide était bel et bien là, un élément graphique que l’autrice a réussi à capter.

© Casterman / Wilmet

Superbe biographie d’une femme devenue icone, d’une photographe devenue modèle, le travail d’Aurélie Wilmet s’est mis au niveau de la renommée de Diane Arbus, avec ce sous-titre "Photographier les invisibles" qui achève de rendre visible l’artiste new-yorkaise.