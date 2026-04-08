Discours de la servitude volontaire - Nina Blanchot, Lise Daguzon - la chronique BD

Résumé : Qui était ce jeune juriste bordelais, mort à 32 ans, qui a écrit l’un des textes les plus simples et les plus subversifs sur la condition humaine en société ? Etienne de La Boétie était un homme, mais son {Discours de la Servitude Volontaire} est une légende.

Critique : "Soyez résolus de ne servir plus, et vous serez libres." Cette citation révolutionnaire pour le XVIe siècle est toujours d’une brûlante actualité : il suffit pour s’en convaincre de regarder les marches "No Kings Day" aux États-Unis. Ces mots d’Étienne de La Boétie sont tellement forts qu’une vulgarisation de son œuvre représente une bénédiction pour la pensée. Sans reprendre l’œuvre dans son intégralité, mais plutôt en l’intégrant dans plusieurs dimensions (historique, philosophique, biographique, sociologique...), ce décryptage insiste avant tout sur l’ouverture d’esprit que prône son auteur, dont les écrits iconoclastes ont d’ailleurs été publiés à titre posthume, tant il aurait risqué sa vie en les proposant. Depuis un constat historique de centralisation d’un pouvoir absolu en France à la fin du Moyen-Âge jusqu’aux références à la culture générale contemporaine, des fondements aristotéliciens jusqu’à la bromance avec Montaigne, cette œuvre permet, à coups de citations et d’explications claires, de voyager dans le temps et dans les disciplines de manière quasi ludique.

© Nathan / Blanchot

Pour enrober ce contenu à la fois philosophique (étudier les citations) et sociologiques (comparer avec des résultats d’études), sans oublier la littérature (Annie Ernaux, Machiavel...), le dessin se devait d’être également mouvant, sans cases ou formes fixes, se laissant aller à essayer différents personnages, cadres ou projections. On a ainsi des imitations de peintures célèbres, de petites scénettes humoristiques, des reproductions de personnages historiques, le tout relié par un fil directeur incarné par un roi à la petite moustache et au long manteau, mais aussi par des courtisans aux allures de Shadoks blancs capés de noir, incarnation de cette servitude volontaire et obséquieuse. Apparitions serviles, elles viennent agrémenter différents tableaux, aussi différents que les sujets traités, rappel d’une vision que La Boétie aurait pu utiliser en son temps.

© Nathan / Blanchot

Ouvrage exhaustif et précis à la fois, ce manuel de compréhension de l’œuvre de La Boétie est une vraie mince d’or pour envisager à la fois un auteur et un texte anciens et incontournables, mais également pour porter un regard opportun sur notre société.