Disparition de l’acteur japonais Sonny Chiba

Les spectateurs du diptyque Kill Bill (2003-2004) se souviennent de lui dans le rôle du samouraï Hattori Hanzō, que Tarantino a eu l’idée de reconvertir en cuisinier, mais ce ne fut que la consécration d’une carrière pour le moins prolifique.

Né en janvier 1939 à Fukuoka, dans le sud-ouest du Japon, sous le nom de Sadaho Maeda, Sonny Chiba était passionné par le sport : d’abord gymnaste, praticien de nombreux arts martiaux, il se consacre surtout au karaté, sous le patronage du maître Masutatsu Ōyama, qu’il incarnera d’ailleurs en 1978, en guise d’hommage, dans trois longs-métrages.

Repéré par les studios Toei à la fin des années 1950, il débute, sous le nom de Shin’ichi Chiba, dans des rôles de super-héros et détectives dans des séries télévisées, pour ensuite jouer dans des polars au cinéma, enchaînant, dans les années 60, entre six et dix films par an pour un total de cent vingt-cinq performances pour le studio.

C’est Kinji Fukasaku qui lui donne son premier grand rôle dans son premier long-métrage, Drifting Detective : Tragedy in the Red Valley (1961), commençant avec lui une collaboration particulièrement suivie, dont l’acteur citera comme l’une de ses favorites le film Samurai Reincarnation (1981). N’utilisant jamais de doublures, Chiba ne délaissera jamais les arts martiaux, en fondant notamment, en 1970 une école de formation de cascadeurs au Japon, le Japan Action Club (JAC) dont sortit, entre autres, Kenji Oba, l’interprète de X-Or.

Il s’illustra ensuite dans le rôle d’un homme de main brutal et immoral dans la trilogie The Street Fighter (1974), qui lui valut son nouveau prénom de scène « Sonny », apposé sur les affiches par les distributeurs américains. Torse nu et en pantalon noir, Chiba n’y évite pas la comparaison, voulue par le réalisateur, avec un Bruce Lee tout juste décédé - selon la légende, les deux hommes devaient d’ailleurs se rencontrer pour une collaboration, le jour même de la disparition de Lee. Mais le film fait surtout sensation en étant classé X aux États-Unis pour sa violence, des plans de coupe montrant notamment des radiographies d’os qui se brisent.

Sonny Chiba maintiendra ensuite sa popularité au Japon dans des films comme Les Guerriers de l’apocalypse (1979), mélange détonant entre les chambaras à la Kurosawa et Apocalypse Now, sorti la même année ; et en interprétant, au cinéma et à la télévision, les samouraïs historiques Yagyū Jūbei Mitsuyoshi et Hattori Hanzō, dont il reprit le rôle chez Tarantino. La décennie 2000 sera ainsi l’occasion de développer sa carrière à l’internationale, à Hong-Kong et aux États-Unis.

Son agent Timothy Beal vient d’annoncer qu’il s’est éteint le mercredi 18 août 2021, de complications dues à la Covid-19.