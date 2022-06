Djemnah, les Ombres corses - Philippe Donadille, Patrice Reglat-Vizzavona - la chronique BD

Résumé : Ange Pizarti est un parisien passionné d’antiquité, découvreur d’objets rares. À partir d’un seul dessin, il se met en quête d’un trésor et de ses origines, dont il ne sait rien pour ni l’un, ni l’autre. C’est en Corse que sa destinée le conduit, face à son héritage et celui de l’île...

La question de l’héritage est fondamentale pour beaucoup, à savoir d’où l’on vient (même si généralement on ne remonte que sur quelques générations) et s’ancrer dans un lieu. Cette question, l’album Djemnah la pose par l’intermédiaire d’une double lecture : le héros ignore tout de ses racines corses, se retrouvant finalement avec une villa à rénover et des aïeux proches de Napoléon (soit le rêve de beaucoup, notamment ceux vivant déjà sur cette île). Il découvre aussi l’histoire de cette île, à travers deux personnages historiques clefs, Bonaparte et Pascal Paoli, deux figures finalement assez méconnues quant à leur vision de l’île. Le destin particulier du héros et celui d’un lieu se croisent donc, sans forcément se rattacher, puisque Ange Pizarti ne semble pas spécialement intéressé par la culture corse, mais plus par son histoire récente, qui la rattache ou la détache du continent, des couronnes et des républiques. Si bien que l’enquête fouillée, passant par la Première Guerre mondiale notamment, passe tranquillement au second plan, emmenant le lecteur sans encombres d’une chasse au trésor façon Hergé à un essai graphique sur l’histoire de l’île corse, le tout sans encombres et même avec brio.

Delcourt / Philippe Donadille, Patrice Reglat-Vizzavona

L’aquarelle donne une touche ineffable à l’ensemble, qui est rehaussé par des gravures historiques, noires et blanches, pour rappeler les temps anciens racontés. On a l’impression de toucher un tableau des côtes corses, puis de saisir un parchemin qui remmène un siècle plus tôt, et ce voyage constant est parfaitement entretenu par les choix graphiques, à la fois déjà vus mais audacieux par leur mélange. On s’arrêtera toutefois pour mettre en avant les couleurs de l’aquarelle douces, presque fragiles, qui fait luire une tour décrépie sur la mer, un corps nu dans une rivière ou une villa dans la neige.

Enquête plus historique que policière, Djemnah, les Ombres corses est un album très beau et très bien écrit, qui ravira les amoureux de l’île de Beauté comme ceux avides de mystères.