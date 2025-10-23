Docteur Wertham - Harold Schechter, Eric Powell - la chronique BD

Résumé : La vie de Fredrick Wertham, psychiatre américain controversé, à l’aune du prisme de ses deux grandes batailles : la compréhension des tueurs en série et l’influence des {comics} sur les jeunes américains.

Critique : Après Ed Gein, le duo Schechter/Powell retourne dans le fait divers macabre, en s’intéressant désormais à un psychiatre qui a tenté de les comprendre, et a notamment obtenu des confessions directes de James Pomeroy, un tueur et violeur d’enfants aux actes innommables. De fait, cet album n’est pas à recommander pour tous les lecteurs, car les atrocités commises y sont (rarement) dépeintes, mais toujours exprimées. Compte-rendu factuel, enquête de police : c’est Faites entrer l’accusé du début du XXe siècle aux Etats-Unis qui démarre. La singularité de cette biographie est d’être très critique, envers un homme qui n’a de cesse de se plaindre de son manque de reconnaissance et de mettre en avant son génie mésestimé. Pour autant, quelques résultats et beaucoup d’échecs l’amènent à une place enviée de célébrité dans le monde de la psychiatrie, lui permettant – c’est ce qui est raconté dans la deuxième partie de l’album – d’entamer un combat qu’il poursuivra jusqu’à la fin de ses jours contre les comics, coupables selon lui de pervertir la jeunesse. Lointain écho des "les jeux vidéos sont corrupteurs" de notre époque, ce combat est relaté (et passablement égratigné) par les auteurs, mais dans une ambiance étrange, comme si à chaque instant le protagoniste pouvait se changer en criminel qu’il a étudié, comme si ses prises de position, tantôt très progressistes, notamment vis-à-vis de la ségrégation, tantôt très conservatrices, sur les valeurs morales de la jeunesse, amenaient à jongler constamment, à ne jamais savoir sur quel pied danser pour le cerner.

© Delcourt / Powell

Cette ambivalence se retranscrit à certains moments sur le dessin, quand des soubresauts de colère, de monstruosité font dérailler le dessin fumeux, évaporé mais résolument réaliste de Powell. Le Docteur Wertham est d’ailleurs très bien représenté, sa longue figure, ses membres osseux lui donnant un air vampirique que les photographies ne viennent pas contredire. Pour ce qui est des tueurs en série, ceux qui feront des recherches plus poussées pourront prétendre à un avis... Dans une brume continuelle, qui va des campagnes reculées américaines aux rues pauvres de quartiers noirs, on a une impression de déliquescence innée d’un pays, sorte de symbole graphique de tout ce qu’un Stephen King avait déjà exprimé par des nouvelles ou des romans sur la violence de son pays. Sinueux et malsain, ce dessin est donc à la hauteur du sujet traité.

© Delcourt / Powell

Biographie étrange, faite de moments fractionnés, divergents ou Don Quichottesques, Dr Wertham illustre avec une violence macabre et une critique acerbe ce que peut donner la vie et l’avis d’un seul homme.