Donjon Parade T.9 : Nécromancien pour de faux - Joann Sfar, Lewis Trondheim, Delaf - la chronique BD

Résumé : Horous trop occupé, c’est Herbert qui doit prendre sa place lors d’un séminaire de nécromanciens, à l’aide d’un sortilège de masque. Entre rivalités et projets secrets, il va alors se mettre dans un pétrin... mortel.

La série Donjon Parade est, selon moi, la meilleure de toutes les séries du Donjon. Avec son format d’album unique et sans lien les uns avec les autres, mais surtout son humour porté à son maximum, il représente la quintessence de cette entreprise de fantasy, qui peut se targuer de concurrencer les Annales du Disque-Monde de Pratchett en termes de volume. 2025 est d’ailleurs clairement l’année de "Parade", puisque six nouveaux albums viennent la garnir, chacun indépendant des autres, si ce n’est la sonorité en "o" finale du titre. Ce tome 9 nous montre un personnage mystérieux et peu développé dans le reste de la saga, Horous, le nécromancien en titre du Donjon, qui souhaite éviter un rendez-vous professionnel avec ceux qu’il considère "ringards". C’est Herbert, héros comique par excellence, qui se retrouve dans un séminaire, où le duel à mort et l’adultère se côtoient, jusqu’à faire appel à une dimension démoniaque. La figure du nécromancien a toujours été un fantasme de l’univers Donjons & Dragons, longtemps antagoniste, certains jeux vidéos l’ont mis au premier plan comme héros, et le duo Sfar/Trondheim prend ici plaisir à les ridiculiser, métaphore utile de n’importe quel corps de métier, avec ses dérives, ses rivalités et ses losers...

© Delcourt / Delaf

Pour ce tome, c’est Delaf qui se colle au dessin, avec une envie de bien faire tangible et une incorporation réussie dans l’univers. Herbert et Marvin sont évidemment bien interprétés, plutôt dans une veine assez grande et humanoïde, mais on notera un bel effort pour mettre en avant les personnages secondaires (et notamment Horous), puisque les deux personnages principaux habituels n’apparaissent finalement que peu dans cet album. Il y a en revanche une vraie touche pour les détails, notamment les yeux qui infestent les corps, ou encore les décors de chambre et d’arène où se posent les personnages, comme si l’éloignement du donjon donnait des ailes, même si les murs de pierre ressemblent...

© Delcourt / Delaf

Tome 9 emballant, comme l’ensemble de la série Parade, ce Nécromancien pour de faux s’adresse aux anciens et aux nouveaux lecteurs, car son format indépendant et drôle le rend facile d’accès et qu’il, comme toujours, bien écrit et dessiné.