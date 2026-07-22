Dramaturgie, le podcast consacré à l’écriture théâtrale

News : Dramaturgie est un projet initié par L.-J. Wagner, attaché de presse, écrivain et auteur de théâtre. Il y interroge des dramaturges, des metteurs en scène et des auteurs qui écrivent pour le théâtre, afin de mieux comprendre leurs inspirations et leurs méthodes d’écriture. Sur plusieurs plateformes, dont Spotify et Apple Podcasts vous attendent les témoignages de quelques-unes des figures majeures du théâtre français, parmi lesquelles :

Jean-Philippe Daguerre, l’un des auteurs les plus marquants du théâtre actuel. Il reçoit 5 Molières pour Du charbon dans les veines en 2025. Marius, son adaptation de l’œuvre de Pagnol, remplit d’ores et déjà les salles pour 2026/2027.

Crédit : Théâtre Le Ranelagh

Alexis Michalik, dramaturge, acteur, metteur en scène, scénariste, réalisateur, Multi-récompensé aux Molières, il est l’auteur de nombreux succès : Le porteur d’histoire, Le cercle des illusionnistes, Edmond, Intra Muros. Tout récemment, son Passeport, sans doute jugé subversif par la mairie RN de Castres, a été déprogrammé.

Amanda Sthers, écrivaine, scénariste et auteure, dont la pièce Le rôti se joue actuellement à la Comédie Saint Martin à Paris ;

Léonore Confino, dramaturge franco-suisse, réputée pour ce style mordant que l’on peut retrouver dans ses dernières pièces Building, Ring ou L’enfant de verre ;

Benoît Solès, comédien et dramaturge, reçoit, en 2019, le Molière de l’auteur et le Molière du comédien pour La machine de Turing. Sa dernière pièce 22 minutes est actuellement présentée au Festival d’Avignon.

Sébastien Castro, comédien, auteur et metteur en scène. On lui doit Une idée géniale, J’ai envie de toi et Un succès fou qui, après avoir été joué à Paris et en tournée durant la saison 25/26, est à nouveau à l’affiche du théâtre des Variétés, dès le 27 août.

Ethan Oliel, auteur et comédien, est actuellement à l’affiche du Garçon nuage à la Scala Provence, avec ce seul en scène, dont il est l’auteur.

Gérard Gelas, dramaturge, fondateur et directeur du Chêne Noir à Lyon ;

Karim Duval, comédien et humoriste mêlant stand-up, satire sociale, humour et philosophie ;

François Mallet, auteur et comédien.

Sont attendus dans les semaines à venir :

Johanna Boyé, auteure, comédienne et metteuse en scène ;

Camille Chamoux, actrice, humoriste, auteure, scénariste et metteuse en scène, et Mathilda May, actrice et metteure en scène, que l’on ne présente plus.

Rudy Milstein, dont les pièces, dotées de titres à rallonge, n’en finissent plus de faire les beaux jours des théâtres à Paris et ailleurs. C’est pas facile d’être heureux quand on va mal reçoit le Molière de la comédie en 2024. J’espère que nos enfants iront mieux que nous ouvrira la nouvelle saison du Théâtre de la Pépinière à Paris.

Crédit : Théâtre Le Ranelagh

Patrick Chesnais, illustre comédien aux 95 films et aux 65 pièces, au phrasé si reconnaissable, nous a tout récemment régalés de ces Lettres d’excuses au Poche Montparnasse.

Stéphanie Tesson, metteuse et scène et codirectrice du Poche Montparnasse, perpétue l’héritage de son père, Philippe Tesson, passionné de théâtre et propriétaire du lieu.

Maxime d’Aboville, acteur et auteur ;

Viktor Vincent, célèbre mentaliste.

LIEN SUR DRAMATURGIE