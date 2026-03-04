Dred Scott l’empire invisible T.2 – Tom Graffin, Jérôme Ropert, Thibault Deschamps - la chronique BD

Tom Graffin et Jérôme Ropert concluent le scénario de ce diptyque avec une intrigue de fiction fondée sur des personnages réels. Thibault Deschamps dessine ce second opus mis en couleur par Sébastien Bouet.

Résumé : Ce deuxième volume débute en 1893 par une partie de tennis dans un manoir entre deux hommes lourdement armés. Pendant ce temps, Dred Scott fait l’amour avec la propriétaire des lieux, Margaret Bellemont, qui dirige un réseau mafieux d’une main de fer. Le manoir est surveillé par des hommes armés promenant leurs chiens féroces. Le père de Dred Scott, homme de couleur, ne se sent pas à l’aise parmi ses riches Américains qui le considèrent lui et son fils avec mépris.

Critique : Dred Scott, enquêteur noir, se retrouve coincé dans une Amérique raciste. Il est protégé par une reine du grand banditisme, qui s’est liée avec de dangereux criminels à la tête de l’ancien Klu Klux Klan, devenu l’Empire Invisible. Cette BD nous fait découvrir une face sombre de l’Amérique. Au programme, corruption, crime organisé, lynchage raciste, politiciens véreux. En cette fin de dix-neuvième siècle, on est surpris de découvrir autant de poussières sous le tapis de l’histoire. Le pouvoir passe de main en main, compromissions et trahisons font avancer l’intrigue. Le pauvre Dred Scott voit ses idéaux remis en cause. Avec sa famille, son père et son grand-père, il tente de tirer son épingle du jeu, mais rien n’est aussi simple, surtout pour un noir entouré de blancs au mieux tolérants et au pire racistes.

Les deux scénaristes nous tiennent dans l’expectative, car on se demande comment le personnage s’en sortira et même s’il peut s’en sortir. Un dossier mêlant texte et photos à la fin de la BD permet de découvrir les figures ayant inspiré les personnages de la BD. La réalité avait bien de la matière pour nourrir cette fiction, qui nous dévoile les tactiques du Klan pour survivre anticipant sa dissolution par le président des États-Unis.

© Tom Graffin, Jérôme Ropert, Thibault Deschamps / Grand Angle

Thibault Deschamps adopte un dessin semi-réaliste et nous offre des personnages souvent en action et des expressions déformant leurs visages, de l’étonnement à la haine la plus brutale. Les décors des grandes demeures aux troquets sordides nous plongent dans les États-Unis de 1890. Sébastien Bouet apporte une palette de couleurs contrastées, des vertes forêts et des cieux paisibles, masquant les trafics morbides, et de l’autre côté les teintes orangées des éclairages nocturnes et les planches de teinte marron délimitent des troquets étouffants, où s’entasse la foule venue s’enivrer. Les compositions alternent des cases serrées où les échanges s’enchaînent, avec des dessins plus larges, occupant parfois la moitié de la page, permettant de prendre la mesure des lieux de l’histoire.

Dred Scott l’empire invisible T.2 propose une fin en violence pour ce polar inspiré de faits réels, qui nous dévoile la face cachée du pouvoir américain.