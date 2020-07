Drifting Dragons . T1 – chronique BD

Résumé : Taku Kuwabara scénarise et dessine cette histoire. Il nous présente des personnages attachants dans un récit au déroulé un peu classique agrémenté de recettes de cuisines à base de viande de dragons.

On suit donc l’équipage du Quin Zaza au travers de son quotidien. Cela nous permet de découvrir cette activité périlleuse que constitue la chasse au dragons mais aussi le monde où vivent nos héros. Le parallèle avec les baleiniers est frappant. Les cieux sont les nouvelles mers et les dragonniers et leurs équipage rappellent les baleiniers et les marins embarqués à bord. Tout comme les baleines, tout est à prendre chez le dragon : peau, os, nerfs, graisse, organe, viande... Et l’équipage se charge aussi de la transformation de la matière première, à savoir la bête décédée.

C’est un beau concept de BD, qui met en scène de plus un équipage aux personnalités attractives, la nouvelle Takita qui découvre cette vie rude, l’obsessionnel Mika qui ne pense et vit que dragon, la pensive Vannie au regard perdu, ou encore le jeune Grimaud, râleur et bougon, mais toujours prêt à aider.

Taku Kuwabara / Pika

Les dragons sont magnifiques, à l’opposé des images que l’on en a habituellement et la couverture, pour le coup, ne présente pas les dragons comme ils sont dessinés dans le manga. A moins que ce soit le cas dans les tomes à venir... Mais ne nous embarquons pas dans les prédictions hasardeuses.

Là où, selon nous, ce manga risque de perdre le lecteur, c’est en raison des récits qui s’enchaînent sans la moindre impression de danger pour l’équipage.

On découvre les caractères des personnages, ce qui est intéressant, mais les chasses se suivent sans créer de tension dramatique. Drifting Dragons s’avère être, à nos yeux, une BD d’aventure à laquelle il manque le frisson de l’aventure.

On attendait presque le parallèle avec Moby Dick mais il ne vient pas, en tout cas pas pour l’instant. Et ce frisson qui nous manque, atténue l’envie d’aller lire les tomes suivants.

Taku Kuwabara / Pika

Graphiquement, Taku Kuwabara nous offre de très belles planches et des dessins magnifiques. Si le frisson du danger ne parcourt pas vos veines, vous pouvez être sûr que la magie visuelle va opérer. Les nuages entourant le Quin Zaza, les détails précis du quotidien de l’équipage, les dragons aux allures incroyables, tout est source de beauté et de travail du trait pour l’auteur.

On retrouve le classique noir et blanc, l’emploi de trames, les visages stylisés typiques du manga, mais se mêle à tout cela un travail de la hachure, des ombrages : un dessin qui est rondement et joliment mené.

Taku Kuwabara / Pika

Drifting Dragons T1 est un manga au graphisme magnifique, aux personnages entraînants, aux créatures incroyables, mais il lui manque un souffle épique, la rudesse et les dangers de cette vie ne titillent pas nos sens de lecteur. Espérons que tout cela évolue avec les tomes à venir.