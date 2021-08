Ecoline – Stephen Desberg, Teresa Martinez - la chronique BD

Résumé : Ecoline nous plonge au début du vingtième siècle, alors que se prépare l’exposition universelle qui verra l’inauguration de la tour Eiffel. Là, Ecoline, une jeune chienne, va tenter de mener sa vie librement. Car elle ne veut pas devenir un chien de garde comme son père, elle veut peindre. Mais elle s’est faite un ennemi dangereux, Fédor, un molosse qui complote pour détruire ses rêves.

Ecoline se retrouve sous les ponts de Paris, ses amis en prison, sans soutien, ni refuge. Elle se rappelle son histoire, depuis son enfance dans une digne famille de chien de chasse à Senlis à ce qui l’a conduit dans cette situation précaire.

Ne vous méprenez pas, il ne s’agit pas d’une histoire d’animaux anthropomorphes à la Mickey ou à la Blacksad. Ici, les hommes sont bien présents, et c’est dans leur monde que vivent tous les personnages de cette BD. Certains animaux quadrupèdes se déplacent nu à quatre pattes, d’autres sont habillés et marchent debout, mais pas devant les hommes. Et ils passent selon les moments de l’une à l’autre attitude.

Les tailles sont respectées, les pigeons tiennent dans la gueule des gros chiens. Et les hommes ne comprennent pas ce que disent les animaux, qui tous, entre eux, se comprennent et parlent notre langue – pour qu’au moins, nous puissions les comprendre -.

Une fois cela posé, tout absorbé par l’histoire, on n’y prête plus attention. Le scénario rejoint celui de la quête initiatique d’un personnage, ici Ecoline, qui va devoir s’opposer au destin choisi par sa famille pour imposer ses propres choix de vie. L’originalité arrive avec le talent d’Ecoline, son aptitude à peindre avec ses pattes. Et surtout sa passion de la peinture, du dessin. Bien que n’étant pas faite pour le métier d’artiste, elle va s’entêter et découvrir la vie de bohème, avec ses hauts et ses bas. Et bien sûr, l’ignoble Fédor, qu’elle a tourné en ridicule, fera tout pour l’empêcher d’arriver à ses fins.

Stephen Desberg, Teresa Martinez / Grand Angle

Stephen Desberg nous livre un récit qui se lit sur plusieurs niveaux, comme un conte mais avec des références historiques, et surtout un message sur l’importance de vivre ses rêves. Cette histoire généreuse est dessinée par Teresa Martinez. Son trait doux, ses personnages expressifs, dynamiques, attachants, traversent souvent au pas de course les planches où les couleurs explosent et nous rappellent les impressionnistes de ce début de siècle. Teresa Martinez nous offre la possibilité de voir le monde par les yeux d’Ecoline, avec ses grandes nappes de couleurs mélangées et ses paysages magnifiques. De quoi donner envie de devenir peintre au lecteur !

Ecoline est une jolie histoire de rêve, de liberté et d’amitié dans le Paris en transformation des années 1900.