Enfin je vole ! Eugène Bullard, pilote dans l’armée française - Brahm Revel, Ronald Wimberly - la chronique BD

Résumé : Le jeune américain Eugène Bullard quitte son Sud raciste pour atterrir en Europe, alors que la Première Guerre mondiale va éclater. Boxeur engagé dans la légion étrangère de l’Armée française, il devient le premier aviateur noir.

Critique : Il y a une ironie cinglante et voulue dans l’introduction narrative opérée par le scénariste Brahm Revel au moment de commencer l’histoire d’Eugène Bullard, qui va bel et bien raconter sa vie, mais seulement une fois qu’un homme d’affaire blanc ne daigne abaisser les yeux sur lui, simple garçon d’ascenseur. Cet homme prétexte n’est pas un raciste, il est le simple reflet d’une époque, qui a bien du mal à disparaître, et d’un système de classe que le capitalisme aime à faire perdurer. Bref, une fois cette panne d’ascenseur advenue pour lancer le récit, celui-ci s’engouffre dans les années les plus marquantes de la vie extraordinaire de cet enfant du Sud, traumatisé par la vue de son père poursuivi par des Blancs pour le lyncher, décidé à tout quitter pour rejoindre une troupe de gens du voyage, un cirque ambulant plein de promesses. Cependant, il souhaite ensuite traverser l’Atlantique pour voir l’Europe. Il s’établit comme boxeur à Londres avant d’arriver enfin à Paris. Débute alors une aventure d’autant plus rocambolesque qu’elle le montre en armes contre les Allemands, touché dans les tranchées, blessé mais une nouvelle fois si obstiné qu’il intègre la toute nouvelle aviation, ces escadrilles où il vole en compagnie... d’un singe. Le plus puissant, c’est que tout est vrai, de la malchance de cette enfance à la chance d’être épargné par les obus et les balles, faisant de cette homme une légende.

Pour épauler ce texte truffé de bravoure et de pugnacité, Ronald Wimberly a choisi un graphisme sobre, dans la veine de la mouvance roman graphique, avec un noir et blanc décliné sous quelques variations, un beige presque vert venant s’inviter pour donner de la profondeur aux dilemmes, de la fatigue aux regards, de la fougue aux combats à mains nues, du recul face à certains personnages devenus eux historiques, notamment dans les cafés parisiens. Ainsi, Eugène acquiert une dimension encore une fois presque mythique, comme si sa silhouette obtenait non pas des traits de photographie instantané, mais celle d’un souvenir qui peut s’appliquer à beaucoup de bustes, beaucoup de têtes, à l’image des anciens demi-dieux des mythes qui vont à bien des gens. Tout comme sa silhouette de couverture était éclipsé par ses vols surhumains, son corps appartient désormais à un récit plus épique que biographique.

Cette biographie s’avère aussi incroyable qu’importante. Elle devrait valoir un film oscarisé au réalisateur qui s’essaierait à l’adapter, tant son sujet est passionnant et le récit, encore ici incomplet, est bien amené.