Entretien avec Lætitia Daget, programmatrice jeunesse du festival Tandem

Établi à Nevers depuis sept ans, le festival Tandem poursuit sa route en proposant un rendez-vous singulier autour de la littérature et des auteurs-trices grâce à une série de duos qui feront encore cette année bouger et dialoguer les mots.

Lætitia Daget détaille pour nous l’ADN du festival, le caractère pluridisciplinaire des rencontres et activités, son ancrage territorial et la singularité de la programmation jeunesse.

Revenons ensemble sur la genèse du Festival et sa spécificité.

Tandem a été créé en 2013 au sein de la médiathèque Jean Jaurès par une association de citoyens qui reconnaissent un intérêt majeur à l’existence d’une manifestation littéraire de qualité sur leur territoire. Claire Garand directrice de la médiathèque (jusqu’en 2015), Wilfrid Sejeau, directeur de la librairie indépendante Le Cyprès Gens de la Lune et Arnaud Cathrine ont conçu le projet et lui ont donné la singularité du tandem. Arnaud Cathrine a un concept qui est celui de "créer avec" c’est donc mu par sa propre qualité d’inspiration qu’il a proposé cette idée du tandem artistique.

Barroux

Depuis 2017 Tandem s’est structuré, a progressé, il a façonné son image et surtout s’est enrichi d’une programmation jeunesse et d’un programme d’action d’éducation artistique désormais reconnu.

Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous passé à une édition biennale ? Pour préparer plus sereinement et offrir un festival plus important ?

Le festival repose sur une petite association constituée uniquement de bénévoles. Le rythme d’une manifestation par an pose à la fois un problème de ressources humaines et de trésorerie. La biennalité lui permet de rendre viable son modèle économique. Elle ouvre aussi de nouveaux champs car entre deux éditions l’association propose des chapitres, comme une saison culturelle, dans des formats éventuellement différents.

Tandem est un festival qui s’étale tout au long de l’année avec de multiples rendez-vous. Pourriez-vous nous citer un exemple ?

En 2019, nous avons proposé un atelier d’écriture sur deux mois dans un collège du département.

A combien s’élève le nombre de visiteurs ?

En 2018, nous avions eu 4300 spectateurs environ. Quasiment tous les spectacles affichaient complet.

L’idée du tandem et du duo renvoie aussi à l’idée de partage et d’échange entre auteurs-trices et public, le dialogue est un sujet important en ce moment et renvoie aussi à la proximité ?

Le format intime du festival, la taille des salles notamment permet de fait une proximité avec le public. Et c’est ce que notent les spectateurs chaque année, la possibilité de prendre le temps de discuter et d’échanger avec les invités. Dialogue, échanges et autres partages sont importants de tout temps, ils contribuent à la formation des personnes et des idées.

Tandem ce sont aussi un laboratoire et des expérimentations.

Tandem est en effet un lieu d’expérience pour le public comme pour les artistes. Il y a des auteurs habitués à la scène qui aiment cela ou pour lesquels c’est une seconde nature. C’est le cas d’auteur comme Marie Nimier ou Arnaud Cathrine par exemple. D’autres ne l’ont jamais fait. Initialement, ce n’est d’ailleurs pas le métier d’un auteur. Monter une lecture, ou même un spectacle est un véritable défi pour eux. Cela contribue d’ailleurs à définir la nature de ces représentations qui sont souvent légères techniquement, proche de l’improvisation, la voix peut parfois même être défaillante. Mais, cet aspect très humain de la performance permet de toucher le caractère intime de l’œuvre représentée par son auteur. Avec les illustrateurs, on a des expériences parfois assez folles comme par exemple cette année avec l’illustratrice Clémence Pollet qui propose un spectacle dessin et acrobatie. Elle est actuellement en pleine création du décor de son spectacle.

Lionel Serre Photo : François Bouchet

Quelle est la singularité de la programmation jeunesse ?

Le programme jeunesse 2020 met en avant de fantastiques illustrateurs. Je suis particulièrement sensible au dessin et à l’illustration. J’ai un parcours personnel en histoire de l’art et muséologie et non en lettres. Cela explique cet attrait particulier. Chaque auteur invité se voit proposer d’imaginer un duo avec un autre artiste. Nous pouvons faire des suggestions et accompagner étroitement l’auteur, ou pas, selon ses souhaits et ses besoins. Nous proposons également des tandems qui ont déjà été créés dans d’autres contextes comme par exemple celui de Elisa Géhin et Louis Dureau a déjà été présenté au Havre au festival le Goût des autres. Nous proposons également de mettre la main à la pâte avec des ateliers animés par les illustrateurs.

Tandem propose aussi des actions à destination des jeunes via un programme d’éducation artistique et culturelle ainsi qu’une implantation et rayonnement régional.

Tandem propose à sa mesure un programme d’une vingtaine de rencontres ou d’ateliers de la maternelle au lycée. Cette année, nous avons ciblé les maternelles et les primaires. Ces classes se situent dans l’agglomération de Nevers. Cependant, entre deux festivals nos ateliers peuvent avoir lieu plus loin dans le département en fonction des opportunités et des projets. Notre dimension nous permet le sur mesure. Nous attachons beaucoup d’importance à ces actions dans un département, la Nièvre, où l’on a constaté un taux de difficultés de lecture très important chez les jeunes. Nous avons le savoir-faire et la passion pour moteur, mais nous n’avons pas la puissance en terme humain et financier pour étendre nos actions sur un territoire plus large. Nous sommes très soutenus par la DRAC de Bourgogne Franche-Comté pour mener ce programme dont la qualité est reconnue.