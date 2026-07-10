Équation à une inconnue – Frédéric Peynet - la chronique BD

Résumé : {Équation à une inconnue} débute à la piscine. Olivier enlève ses lunettes et descend dans l’eau. Il ne voit pas grand-chose, quand une voix l’interpelle. Une voix féminine qui lui fait une déclaration d’amour. Mais Olivier ne discerne pas la personne, il tente de se rapprocher, mais l’inconnue s’éloigne avant qu’il discerne son visage... Bordeaux, à la gare, bien des années plus tard, une femme a raté sa correspondance et doit absolument se rendre en Bourgogne. Mais c’était le dernier train. Comment faire ?

Critique : Cette histoire nous fait rire et nous entraîne dans une quête improbable, mais traitée avec tellement d’humour et d’humanité qu’on adhère sans réfléchir. Olivier, le protagoniste du récit, est bien balloté et se retrouve au final assez passif, mais cette brochette d’amis retrouvés qui décident de l’aider ont toute notre sympathie, même si parfois, les moyens employés sont un peu surdimensionnés. Au-delà de cette quête impossible, Frédéric Peynet traite le thème des regrets, mais aussi des retrouvailles, du retour aux sources. Et pour Olivier, ce retour, c’est le village de Cyvette, là où il a vécu son enfance et reçu cette mystérieuse déclaration à la piscine. Mais des décennies après, l’espoir est mince de mettre un nom sur cette voix. Et Olivier a d’autres problèmes familiaux à gérer.

Derrière la façade de l’humour et des actions folles, il y a donc les regrets. Cette rencontre inaboutie cristallise toutes les questions qu’Olivier se pose : a-t-il fait le bon choix ? Qu’aurait été sa vie autrement ? Ou plutôt les questions qu’il n’a jamais pris le temps de se poser, coincé entre son travail de taxi et ses dettes à régler. Cette bouffée d’oxygène avec ce retour à Cyvette débloque la situation, ou le pousse à se confronter au passé. Un passé jovial fait d’amis retrouvés, tous prêts à chercher l’inconnue de la piscine, mais un passé qui n’aide pas à régler le problème de fond d’Olivier, qui touche à sa famille.

L’humour est omniprésent, mais l’émotion est aussi là, au détour d’un regard, du bonheur des autres, parfois dur à supporter pour Olivier.

© Frédéric Peynet / Grand Angle

Frédéric Peynet dessine ce récit enthousiasmant et offre une succession de « tronches » aux rôles secondaires qui entourent Olivier. Le dessin semi-réaliste permet d’offrir cette palette de visages et de brasser ainsi toute une pléthore de personnages qu’on ne confond jamais. Le sourire d’Oliver masque une tristesse cachée, une gêne devant tout ce qui se passe et qu’il ne contrôle pas. Les seconds rôles truculents du village de Cyvette apportent une énergie au récit et en sont le moteur. Les décors posent les rues, les lieux et Frédéric Peynet joue sur les perspectives quand Olivier redécouvre le village de son enfance, les enseignes changées, les vieilles adresses. La composition serrée des planches contribue à donner son rythme au récit.

Équation à une inconnue est une histoire sympathique, une quête impossible traitée avec un humour et une folie douce qui nous entraîne dans son sillage.