Equinox T.3 : Cheval de feu – Aurélie Wellenstein et Aurora Gate - la chronique BD

Résumé : Kamara et Tenebrae sont dans les couloirs noirs et à la recherche de Ayline, une des trois sœurs de Kamara. Se rendant là où ils l’avaient abandonné, ils prennent un portail qui les amène dans un monde ravagé par la lave et sont aussitôt attaqués par un serpent géant...

Critique : Ce tome trois nous entraîne dans un monde en perdition, où les habitants ne voient plus la lune et sont bloqués dans leur état, animaux, humains ou entre-deux. Kamara va devoir affronter des événements qui vont la remettre en question. Va-t-elle retrouver sa sœur ? Elle pourra compter sur l’aide de Tenebrae, son ami loup, mais ce ne sera pas suffisant. L’apprentie prêtresse de la lune aura fort à faire pour aider ces habitants perdus qui s’en remettent, désespérés, à de nouvelles croyances.

Nous suivons la jeune fille dans ses doutes qui la poussent à commettre des erreurs. On s’inquiète aussi pour Tenebrae qui porte de plus en plus la marque des couloirs noirs. Kamara va être confrontée à une situation nouvelle : comment aider ce peuple alors même que quelqu’un d’autre semble leur apporter un réconfort. À qui se fier ? C’est peut-être une des questions centrales de ce tome. Kamara continue, généreusement, à chercher des solutions et à éviter de répondre à la violence ou au mal par la violence. Mais y a-t-il toujours d’autres solutions ? En avançant dans cette aventure de longue haleine, on creuse des questions morales. Kamara réalise qu’elle doit prendre confiance en elle, et trouver les personnes à qui elle peut faire confiance.

Ce monde de lave où la vision de la lune est cachée reflète bien l’idée que les perceptions sont troublées et que l’on ne peut se fier aux apparences. La symbolique est intéressante et permet de réfléchir.

Le dessin repose toujours sur les encrages fins de Aurora Gate et un beau travail de couleurs de Noiry, nouveau venu dans l’équipe, et du Studio Kosen. Les personnages gagneraient à être plus dynamiques à certains moment. Par exemple, on sent l’énergie de l’ours qui charge mais moins celle de Kamara qui esquive dans le dernier combat. La composition nous offre de beaux effets.

Le récit est toujours entrecoupé de double planches présentant les créatures chevalines de ce monde. Ces informations en cours du récit créent des pauses, alors qu’on a souvent envie de reprendre la lecture de l’histoire, quitte à revenir lire ces fiches après coup. Ce qui confirme le rythme entraînant de l’intrigue.

Ce troisième tome, baptisé Cheval de feu, continue l’histoire amorcée au premier volume, avec son lot d’événements inattendus ou parfois attendus. Il reste désormais deux tomes, deux sœurs à retrouver et un monde à sauver : quelles surprises attend Kamara dans la suite de ces aventures ? Réponse dans le tome quatre !