Europa . T.1 . La lune de glace - Léo, Rodolphe, Zoran Janjetov - la chronique BD

Résumé : La conquête du système solaire bat son plein. Pourtant, l’exploration d’Europa prend de plus en plus de retard, puisqu’une seconde expédition vient de cesser toute communication avec la Terre. En urgence, le commandement doit envoyer une nouvelle équipe, aux profils particuliers, qui devra cohabiter et faire face aux dangers de la lune de glace…

Après Centaurus, c’est donc un nouveau cycle qui débute (accompagné encore de cinq tomes) pour Léo et Rodolphe, particulièrement à l’aise lorsqu’il s’agit de voyage interstellaire et surtout de milieu extraterrestre hostile. En choisissant Europa, les deux scénaristes ont donc choisi un emplacement cette fois plus proche de nous, et donc plus vérifiable. La communauté scientifique s’accorde d’ailleurs à dire que Europa est l’endroit du système solaire qui a le plus de chance d’accueillir la vie, la Terre mise à part. Visiblement, le duo a choisi de se passer des possibilités scientifiques que le très bon film Europa Report avait choisi de plutôt bien exploiter, pour laisser libre à l’imagination sur ce que pourrait renfermer la croûte de glace de cette lune de Jupiter. Avant d’arriver, l’équipage va devoir passer par une case voyage, qui malheureusement va se révéler un peu trop courte, tant on aurait aimé que ce début de huis clos dure, notamment pour développer les personnages. Rapidement, on comprend que la mission comporte des enjeux plus importants que la seule exactitude scientifique et que chacun des membres va avoir droit à un destin plutôt peu réjouissant, et même si l’on se doute de tout cela, on accueille avec plaisir ces péripéties.

Léo, Rodolphe, Zoran Janjetov / Delcourt

Pour le dessin, c’est de nouveau Zoran Janjetov qui est aux commandes. Le début est marqué par l’originalité c’est donc un habitacle confiné spatial puis une station scientifique qui sont au cœur de l’action, jusqu’à l’entrée sous la glace, qui ramène vers des grands espaces assez vides qui rappellent Centaurus ou les Technopères. Le style n’a donc pas changé, et les personnages, aux traits parfois brutaux, collent bien à cet univers où la sensibilité n’a pas toujours sa place, où les choix doivent être rapides et fermes.

Premier tome qui ne détone pas mais emmène qui à la fois loin et si près, La Lune de Glace d’Europa semble promise à un bel avenir, où les quatre prochains tomes devraient amener leur lot d’hostilité, de surprises et de vies, toutes extraterrestres bien évidemment.